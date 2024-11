Il primo satellite in legno: una rivoluzione sostenibile nello spazio

Il mondo dell'esplorazione spaziale ha compiuto un passo rivoluzionario con il lancio del primo satellite in legno, un'innovazione che potrebbe cambiare radicalmente il futuro delle missioni orbitali. Questo progetto pionieristico, sviluppato da scienziati giapponesi, apre nuove prospettive per la sostenibilità nell'industria aerospaziale.

LignoSat: il satellite che sfida le convenzioni

Il satellite, denominato LignoSat, è stato lanciato con successo a bordo di un razzo SpaceX diretto alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Questo cubo di legno di 10 centimetri per lato rappresenta una svolta significativa rispetto ai tradizionali satelliti metallici. E’ realizzato in legno di magnolia giapponese (honoki), è decisamente piccolo (misura esattamente 10 cm x 10 cm x 10 cm) ed è assemblato senza viti o colla, utilizzando tecniche tradizionali giapponesi.

Vantaggi del legno nello spazio

L'utilizzo del legno per la costruzione di satelliti offre diversi vantaggi:

prima di tutto il legno brucia in modo pulito al rientro nell'atmosfera, riducendo l'inquinamento, inoltre, in assenza di umidità e ossigeno, il legno potrebbe essere più resistente nello spazio che sulla Terra e potrebbe anche offrire una schermatura naturale per i componenti elettronici.

Il team dietro l'innovazione

Il progetto è frutto della collaborazione tra l'Università di Kyoto e l'azienda Sumitomo Forestry. Tra i principali promotori troviamo Takao Doi, ex astronauta e professore all'Università di Kyoto e Koji Murata, professore di scienze forestali all'Università di Kyoto

Obiettivi della missione

LignoSat orbiterà intorno alla Terra per circa sei mesi, durante i quali verranno raccolti dati cruciali:

Resistenza del legno alle condizioni estreme dello spazio

Capacità di protezione dei componenti elettronici dalle radiazioni cosmiche

Comportamento del materiale in risposta alle variazioni di temperatura

Un satellite "tradizionale", composto di parti metalliche e di materiali plastici

Applicazioni future

Questo esperimento potrebbe aprire la strada a numerose applicazioni in futuro come costruzioni spaziali in legno sulla Luna o su Marte, potrebbe inoltre contribuire alla riduzione dei detriti spaziali con satelliti che si disintegrano completamente al rientro e potrebbe rappresentare davvero nuove opportunità per il settore forestale.

Il lancio di LignoSat segna l'inizio di una nuova era nell'esplorazione spaziale, dove la sostenibilità e l'innovazione si fondono. Questo satellite in legno non è solo un esperimento scientifico, ma un passo concreto verso un futuro in cui l'umanità potrà vivere e lavorare nello spazio utilizzando materiali rinnovabili.

Mentre attendiamo i risultati di questa missione pionieristica, è chiaro che il legno, un materiale antico quanto l'umanità, potrebbe giocare un ruolo cruciale nel nostro futuro tra le stelle.