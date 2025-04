C’è davvero un cestino nascosto di WhatsApp? Così liberi lo spazio sullo smartphone

Milano, 30 aprile 2025 – Ogni giorno utilizziamo WhatsApp per scambiare messaggi e condividere decine di video e foto: in questo modo, finiamo per occupare diversi giga di spazio sul nostro smartphone. Ecco perché tante persone cercano un metodo per alleggerire la memoria. Ma esiste davvero un ‘cestino nascosto’ di WhatsApp da svuotare per guadagnare spazio? Scopriamolo insieme.

Cosa è davvero il cestino nascosto di WhatsApp

Molte persone cercano questa funzionalità per motivi molto comuni, spesso legati alla gestione della privacy, dello spazio o per una semplice confusione su come funziona realmente l'app. In realtà non esiste nessun ‘cestino nascosto’ né nessuna funzione segreta o nuova release in questo senso. Per intenderci niente cestino come quello che vediamo sui desktop del computer. Questo però non vuol dire che non si possa recuperare spazio prezioso in termini di giga e il metodo per riuscirci è abbastanza semplice e disponibile da tempo su tutti i dispositivi Android e Apple.

Come liberare spazio

Per liberare spazio su qualsiasi smartphone, bastano pochi semplici passaggi. Per prima cosa, ovviamente, bisogna aprire WhatsApp, cliccare sull’icona Impostazioni (quella con l’ingranaggio che spesso si trova in basso a destra), fare tap su ‘Spazio e dati’ e selezionare l’opzione: ‘Gestisci spazio’. Fin qui tutto facile. In questo menu si trova un riepilogo dello spazio utilizzato e, soprattutto, un elenco dei file nelle chat che occupano più memoria. A questo punto basterà selezionare i file che si desidera cancellare. Ma attenzione: foto e video cancellati non possono essere più recuperati, quindi meglio selezionare con attenzione il materiale di cui non abbiamo più bisogno. In più, chi utilizza uno smartphone Android può esplorare manualmente la memoria del dispositivo tramite un file manager seguendo questo passaggio: Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media. In alternativa, se vuoi cancellare elementi solo da alcune chat o gruppi ti basterà andare su una chat o un gruppo molto attivo, toccare il nome della chat in alto e andare alla sezione ‘Media, link e documenti’. Da qui basta tenere premuto il dito su un file per selezionarlo e poi eliminarlo. Ma se il gruppo ormai è inattivo, tramite l’opzione ‘Gestisci contenuti della chat’ puoi rimuovere tutto in blocco.

Per guadagnare spazio si può sfruttare anche il cloud

Puoi anche sfruttare la nuvola, o meglio il cloud, per liberare spazio sulla memoria locale. Per prima cosa devi assicurarti che i tuoi media siano salvati su Google Drive o iCloud. A questo punto, elimina i file locali dal telefono per recuperare spazio. A questo proposito, non tutti forse sanno che i backup automatici possono includere dati cancellati prima del backup stesso. Ripristinando un backup vecchio, questi dati potrebbero “riapparire”.