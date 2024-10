Turismo spaziale, in vendita due biglietti per viaggio suborbitale: quanto costano

Roma, 24 ottobre 2024 – L’ultima frontiera del turismo di lusso è il viaggio nello spazio. Costo: 1,5 milioni di yuan (l’equivalente di 195mila euro) per ogni passeggero che vorrà sperimentare per 5 minuti l’assenza di peso. A proporlo una società cinese che ha lanciato oggi la vendita di due biglietti per un volo spaziale commerciale. Partenza fissata per il 2027.

I biglietti

I biglietti sono offerti dalla Deep Blue Aerospace, una delle aziende leader in Cina nel settore spaziale commerciale in rapida crescita. Le autorità stanno incoraggiando lo sviluppo di questo tipo di società, che probabilmente raggiungerà rivali stranieri come SpaceX di Elon Musk. Il viaggio turistico sarà suborbitale, cioè i passeggeri raggiungeranno lo spazio, dove resteranno per 12 minuti, ma non saranno messi in orbita, ha dichiarato l'azienda.

La navicella

La navicella che porterà i turisti in orbita, 3,5 metri di larghezza e 4 di altezza, ha sei posti e sei finestre, e una capacità di carico utile di 1200 kg, come spiega l'azienda sui suoi canali social. Un altro test VTVL del razzo Nebula-1 è previsto per questo novembre e il lancio orbitale e il recupero saranno tentati l'anno prossimo con altri voli di prova successivi. Il lancio con nave senza equipaggio è previsto per il 2026. Il volo con equipaggio è previsto per il 2027 dopo decine di voli di prova della nave senza equipaggio.

I precedenti

Secondo i media ufficiali, nel 2023 sono stati effettuati in Cina 26 lanci da parte di aziende commerciali. Tra questi, lo Zhuque-2, progettato dalla società privata LandSpace e primo razzo al mondo a raggiungere l'orbita utilizzando motori a metano liquido, una tecnologia promettente che potrebbe ridurre i costi. Negli ultimi anni diverse aziende cinesi sono entrate nel settore spaziale commerciale. A maggio, CAS Space ha annunciato che offrirà voli di turismo spaziale in Cina nel 2028. La Cina ha un ambizioso programma spaziale ufficiale che prevede anche l'invio di astronauti sulla Luna entro il 2030 e la costruzione di una base lunare.