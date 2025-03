Corsa ai biglietti per Lady Gaga: sito in tilt, 200.000 fan in coda e l’ombra dei bot rivenditori

C'è chi si è connesso con largo anticipo, chi ha saltato la pausa pranzo e chi ha incrociato le dita davanti allo schermo per ore. Ma anche questa volta, per molti fan italiani di Lady Gaga, il tentativo di acquistare i biglietti per le attesissime date del tour 2025 si è trasformato in una maratona digitale estenuante.

Uno screenshot che circola in rete racconta bene la situazione: oltre 215.000 persone in coda, con 149.111 utenti davanti e un’attesa stimata superiore all’ora per poter accedere alla pagina di acquisto. A peggiorare il quadro, un messaggio in evidenza sul sito ufficiale della vendita che segnala tentativi di attacco da parte di bot, strumenti automatizzati programmati per acquistare biglietti in massa da rivendere poi a prezzi maggiorati sul mercato secondario.

I bot colpiscono ancora

Non è la prima volta che un evento musicale di questa portata viene preso di mira dai cosiddetti scalper digitali: veri e propri software acquistano migliaia di biglietti in pochi secondi, lasciando i fan “veri” a mani vuote. Il messaggio rilasciato dai tecnici del sito è chiaro: “Il sito è molto affollato e i nostri team tecnici hanno individuato degli attacchi bot che stiamo bloccando. Appena questo sarà fatto, continueremo a far muovere i fan attraverso le code.”

In sostanza, il sistema di vendita ha dovuto rallentare l’accesso per individuare e neutralizzare l’attività sospetta. Intanto, i fan attendono con pazienza, ma anche con crescente frustrazione.

Il messaggio apparso a chi era in coda per accaparrarsi i primi biglietti per le date milanesi di Lady Gaga

Prezzi per tutti... o quasi

Il prezzo dei biglietti per Lady Gaga era stato fissato in anticipo, con tariffe che variano da 68,91 € a 738,30 €, inclusi i costi di commissione. Escluse, invece, eventuali spese di spedizione e i VIP package, spesso tra i più richiesti e costosi.

La fascia di prezzo ampia mira ad accontentare tutti, ma la realtà è che la domanda ha superato di gran lunga l’offerta. La piattaforma avverte che “In questo momento la disponibilità dei biglietti è limitata e le opzioni potrebbero variare in base alla zona della venue.”

Insomma, anche arrivando in fondo alla coda, non è detto che si riesca a trovare il posto desiderato.

Prossime chance: 3 aprile

Per chi non è riuscito a comprare i biglietti oggi, ci sarà una nuova occasione: la vendita generale partirà alle 12:00 di giovedì 3 aprile 2025. È probabile che anche in quel caso la domanda sarà altissima, ma si spera che i sistemi anti-bot nel frattempo siano stati potenziati.

Un problema globale

Il fenomeno dei bot è diventato una delle piaghe più discusse dell'industria dei live show. Non riguarda solo Lady Gaga: artisti come Taylor Swift, Coldplay e Bruce Springsteen hanno affrontato situazioni simili. Alcuni paesi, come l’Irlanda e il Regno Unito, stanno già lavorando su normative anti-scalping per rendere illegale la rivendita di biglietti a prezzi maggiorati.

In Italia, il dibattito è ancora aperto, ma giornate come questa mostrano quanto sia urgente un intervento normativo o tecnologico più efficace.

Fan in trincea, tra passione e disillusione

Intanto, i fan non si arrendono. Qualcuno condivide screen della coda, altri ironizzano sui social con meme e gif, trasformando l’attesa in una sorta di rito collettivo. Ma sotto l’ironia si cela l’amarezza per un’esperienza che dovrebbe essere emozionante e accessibile, e che invece rischia di diventare un lusso per pochi o un miraggio digitale.

Il tour di Lady Gaga promette spettacolo, emozione e scenografie da capogiro. Ma per migliaia di fan italiani, il concerto più difficile da vivere è, per ora, quello della biglietteria online.

Tutti i dettagli delle date italiane

Lady Gaga arriva in Italia con due appuntamenti all'Unipol Forum di Milano, il 19 e il 20 ottobre 2025. Le date segnano il ritorno dell'artista in Italia dopo 7 anni di attesa e sono parte del tour "The Mayhem Ball", che supporta l'omonimo album pubblicato il 7 marzo scorso. Un'opportunità imperdibile per i fan della popstar che ha ridisegnato i confini del pop e lasciato un'impronta indelebile nella storia della musica contemporanea.

Come arrivare all’Unipol Forum di Assago

Situato a soli 3 Km dal capoluogo lombardo, l’Unipol Forum è facilmente raggiungibile con diversi mezzi. Chi si trova già a Milano o raggiunge il capoluogo lombardo in treno (o aereo) può utilizzare la metropolitana prendendo la linea verde e scendendo alla fermata Assago. Chi invece ha in mente di viaggiare con la propria auto, può prendere l’uscita Assago- Milanofiori all’incrocio tra l’A7 Milano-Genova e la Tangenziale Ovest di Milano.