Camilla Luddington, la star di Grey’s Anatomy, svela la sua malattia

Roma, 9 agosto 2025 – Camilla Luddington, 41 anni, è conosciuta in tutto il mondo per il ruolo della dottoressa Jo Wilson in Grey’s Anatomy. Questa volta, però, non è il set di Seattle a far parlare di lei, ma una rivelazione personale fatta nel podcast Call It What It Is, che conduce insieme alla collega e amica Jessica Capshaw. L’attrice ha raccontato di aver ricevuto una diagnosi di Sindrome di Hashimoto, malattia autoimmune che colpisce la tiroide e provoca sintomi non sempre facilmente riconoscibili senza un test medico. “Non mi è mai venuto in mente che potesse esserci una ragione medica per il mio sentirsi sempre così stanca”, ha spiegato.

La scoperta della malattia

Tutto è iniziato due mesi fa, quando un esame del sangue di routine ha rivelato un’anomalia. “Il medico mi ha detto: ‘Va tutto bene, tranne questa piccola cosa’. Poi ho sentito la parola ‘autoimmune’ e mi sono chiesta: ‘Che significa esattamente?’” ha raccontato l’attrice. Dopo ulteriori accertamenti, è arrivata la diagnosi: tiroidite di Hashimoto. All’inizio lo choc, poi il sollievo. “Finalmente avevo una risposta a ciò che provavo da tempo”, ha raccontato. Anche il marito, l’attore Matthew Allan, si era accorto di qualcosa: “Rideva di me perché dormivo con 40 coperte la notte”.

Cos’è la tiroidite di Hashimoto

La tiroidite di Hashimoto è una patologia autoimmune che colpisce la ghiandola tiroidea, provocando un’infiammazione cronica e un’alterazione della produzione di ormoni. Il disturbo nasce dall’azione del sistema immunitario, che produce anticorpi diretti contro le cellule della tiroide, compromettendone il funzionamento e causando ipotiroidismo. I sintomi possono essere molteplici: dalla stanchezza persistente alla depressione, dalla pelle secca alla perdita di capelli, fino all’aumento di peso.

Descritta per la prima volta nel 1912 dal medico giapponese Hakaru Hashimoto, la malattia è oggi ampiamente studiata, ma resta spesso sottovalutata e diagnosticata in ritardo. Secondo le stime dell’Istituto Superiore di Sanità, in Italia circa sei milioni di persone soffrono di patologie tiroidee, e la tiroidite di Hashimoto ne rappresenta quasi la metà. Colpisce soprattutto le donne, con un’incidenza da tre a cinque volte superiore rispetto agli uomini, e può manifestarsi a qualsiasi età, sebbene il rischio aumenti con l’avanzare degli anni: mediamente dopo i 45 anni o con la menopausa per le donne, intorno ai 60 per gli uomini.

Camilla Luddington, come accade a molti pazienti, ha inizialmente attribuito i suoi sintomi all’età o a un possibile inizio di perimenopausa, rinviando la diagnosi e sottovalutando segnali che col tempo si sono rivelati decisivi.

La terapia e il ritorno alla normalità

Oggi l’attrice segue una terapia farmacologica e si sottopone a controlli ogni sei settimane. Ha ripreso a fare attività fisica e a prestare maggiore attenzione ai segnali del corpo. “Mi chiedevo se stessi esagerando o immaginando tutto. Ora so che non era così”, ha detto. Condividendo la sua storia, Luddington spera di sensibilizzare il pubblico sulle malattie autoimmuni e di incoraggiare chi ha sintomi simili a fare accertamenti medici. Durante l’episodio del podcast, insieme a Jessica Capshaw, ha anche lanciato un avvertimento sui consigli medici dei “dottori” di TikTok, invitando a cercare informazioni solo da fonti affidabili. “Non mi ero resa conto di quanto fosse esausto il mio corpo – ha concluso l’attrice– ma ora posso affrontare le cose con più consapevolezza”.