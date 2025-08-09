Venerdì 8 Agosto 2025

Venerdì 8 Agosto 2025

Bruno Vespa
9 ago 2025

MONICA GUERCI
9 ago 2025
MONICA GUERCI
Camilla Luddington, la star di Grey’s Anatomy, svela la sua malattia

L’attrice britannica, interprete di Jo Wilson nella serie cult, ha raccontato nel suo podcast di aver scoperto di soffrire di tiroidite di Hashimoto: “All’inizio ho avuto paura, ma finalmente ho una risposta”

Camilla Luddington in una foto dal suo profilo Instagram

Camilla Luddington in una foto dal suo profilo Instagram

Roma, 9 agosto 2025 – Camilla Luddington, 41 anni, è conosciuta in tutto il mondo per il ruolo della dottoressa Jo Wilson in Grey’s Anatomy. Questa volta, però, non è il set di Seattle a far parlare di lei, ma una rivelazione personale fatta nel podcast Call It What It Is, che conduce insieme alla collega e amica Jessica Capshaw. L’attrice ha raccontato di aver ricevuto una diagnosi di Sindrome di Hashimoto, malattia autoimmune che colpisce la tiroide e provoca sintomi non sempre facilmente riconoscibili senza un test medico. “Non mi è mai venuto in mente che potesse esserci una ragione medica per il mio sentirsi sempre così stanca”, ha spiegato.

La scoperta della malattia

Tutto è iniziato due mesi fa, quando un esame del sangue di routine ha rivelato un’anomalia. “Il medico mi ha detto: ‘Va tutto bene, tranne questa piccola cosa’. Poi ho sentito la parola ‘autoimmune’ e mi sono chiesta: ‘Che significa esattamente?’” ha raccontato l’attrice. Dopo ulteriori accertamenti, è arrivata la diagnosi: tiroidite di Hashimoto. All’inizio lo choc, poi il sollievo. “Finalmente avevo una risposta a ciò che provavo da tempo”, ha raccontato. Anche il marito, l’attore Matthew Allan, si era accorto di qualcosa: “Rideva di me perché dormivo con 40 coperte la notte”.

Cos’è la tiroidite di Hashimoto

La tiroidite di Hashimoto è una patologia autoimmune che colpisce la ghiandola tiroidea, provocando un’infiammazione cronica e un’alterazione della produzione di ormoni. Il disturbo nasce dall’azione del sistema immunitario, che produce anticorpi diretti contro le cellule della tiroide, compromettendone il funzionamento e causando ipotiroidismo. I sintomi possono essere molteplici: dalla stanchezza persistente alla depressione, dalla pelle secca alla perdita di capelli, fino all’aumento di peso.

Descritta per la prima volta nel 1912 dal medico giapponese Hakaru Hashimoto, la malattia è oggi ampiamente studiata, ma resta spesso sottovalutata e diagnosticata in ritardo. Secondo le stime dell’Istituto Superiore di Sanità, in Italia circa sei milioni di persone soffrono di patologie tiroidee, e la tiroidite di Hashimoto ne rappresenta quasi la metà. Colpisce soprattutto le donne, con un’incidenza da tre a cinque volte superiore rispetto agli uomini, e può manifestarsi a qualsiasi età, sebbene il rischio aumenti con l’avanzare degli anni: mediamente dopo i 45 anni o con la menopausa per le donne, intorno ai 60 per gli uomini.

Camilla Luddington, come accade a molti pazienti, ha inizialmente attribuito i suoi sintomi all’età o a un possibile inizio di perimenopausa, rinviando la diagnosi e sottovalutando segnali che col tempo si sono rivelati decisivi.

La terapia e il ritorno alla normalità

Oggi l’attrice segue una terapia farmacologica e si sottopone a controlli ogni sei settimane. Ha ripreso a fare attività fisica e a prestare maggiore attenzione ai segnali del corpo. “Mi chiedevo se stessi esagerando o immaginando tutto. Ora so che non era così”, ha detto. Condividendo la sua storia, Luddington spera di sensibilizzare il pubblico sulle malattie autoimmuni e di incoraggiare chi ha sintomi simili a fare accertamenti medici. Durante l’episodio del podcast, insieme a Jessica Capshaw, ha anche lanciato un avvertimento sui consigli medici dei “dottori” di TikTok, invitando a cercare informazioni solo da fonti affidabili. “Non mi ero resa conto di quanto fosse esausto il mio corpo – ha concluso l’attrice– ma ora posso affrontare le cose con più consapevolezza”.

© Riproduzione riservata