Incendio Vesuvio oggi, più fronti di fuoco: corsa per circoscrivere le fiamme

Napoli, 9 agosto 2025 - Un vasto incendio, divampato nel pomeriggio di ieri nei boschi di Terzigno, ha interessato in il versante del Monte Somma del Parco Nazionale del Vesuvio, tra Terzigno e Ottaviano, raggiungendo quota 1.050 metri. Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, hanno rapidamente risalito il crinale. Le squadre antincendio a terra e i mezzi aerei hanno operato fino al calare del sole, quando, per motivi di sicurezza, ogni intervento è stato sospeso.

Incendio sul Vesuvio

L'incendio sta interessando il Vesuvio su più fronti di cui due principali: la pineta di Terzigno e Boscotrecase. Dalle 5 di questa mattina, dalla Sala Operativa regionale sono stati riattivati 4 elicotteri dell'antincendio regionale e richiesti al Dipartimento nazionale della Protezione civile 4 canadair della flotta nazionale. Si procede con 8 mezzi aerei aggredendo l'incendio da più fronti, in modo da circoscrivere le fiamme. Sul posto, coordinati dalla Protezione Civile della Regione Campania, gli operatori della Sma Campania, i volontari della protezione civile regionale, i Vigili del fuoco, gli addetti della Città Metropolitana e della Comunità montana.

Un'alta colonna di fumo si è levata in cielo ed è visibile anche da Napoli.

Incendio sul Vesuvio

E' stato attivato un tavolo permanente in prefettura a Napoli, per coordinare e fronteggiare l'emergenza. "Siamo fortemente preoccupati per l'evolversi della situazione - dice il presidente del Parco, Raffaele De Luca - e il nostro pensiero va alla salvaguardia del patrimonio naturale e alla sicurezza di chi vive e lavora intorno al vulcano".

Sono 1.060 - informa la Protezione civile - gli incendi boschivi che si sono verificati in Campania dal 15 giugno. La stima è di 2.568 ettari bruciati.

Incendio ad Atene

L’allarme incendi coinvolge anche altri Paesi europei. Dopo le fiamme nel Sud della Francia, centinaia di vigili del fuoco sono alle prese oggi, per il secondo giorno consecutivo, con un vasto rogo vicino ad Atene che ha già causato un morto, mentre si teme un ulteriore peggioramento della situazione a causa dei forti venti. Più di 260 vigili del fuoco, 80 autopompe e 12 aerei sono stati dispiegati a Keratea, una zona rurale situata a circa 43 chilometri a sud-est della capitale greca, ha detto un portavoce dei vigili del fuoco. "Il fuoco si è indebolito, ma ci sono ancora focolai attivi", ha aggiunto. Ieri sera decine di persone sono state evacuate dalle loro case e da un centro di cura per anziani, mentre le fiamme si avvicinavano alla località balneare di Palaia Fokaia. Ieri pomeriggio i vigili del fuoco hanno trovato il corpo di un anziano in una capanna vicino alla città di Keratea.