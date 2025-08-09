Lovell, l’Apollo 13 e la frase cult con "Houston"

Fu lui a lanciare con Jack Swigert l’Sos dall’Apollo 13: "Houston, abbiamo un problema". Il famoso astronauta comandante dell’Apollo 13 Jim Lovell è morto a 97 anni, a Lake Forest, Illinois. Lo ha annunciato ieri la Nasa in un comunicato: "Condoglianze alla famiglia del capitano Lovell, la cui vita e il cui lavoro hanno ispirato milioni di persone nei decenni. Il carattere e il coraggio incrollabile di Jim hanno aiutato la nostra nazione a raggiungere la Luna e hanno trasformato una potenziale tragedia in un successo dal quale abbiamo imparato moltissimo. Piangiamo la sua scomparsa, ma allo stesso tempo celebriamo i suoi successi".

"Dalle due missioni pionieristiche Gemini ai successi dell’Apollo – scrive ancora l’agenzia spaziale del governo Usa – Jim ha aiutato la nostra nazione a tracciare un percorso storico nello spazio che ci porterà alle prossime missioni Artemis sulla Luna e oltre. In qualità di pilota del modulo di comando dell’Apollo 8, Jim e i suoi compagni di equipaggio furono i primi a decollare su un razzo Saturn V e a orbitare intorno alla Luna, dimostrando che l’allunaggio era alla nostra portata. Nel 1970 come comandante della missione Apollo 13, la sua calma sotto pressione contribuì a riportare l’equipaggio sano e salvo sulla Terra. Soprannominato Smilin’ Jim perché sempre pronto a sorridere, ha incarnato la risoluzione, l’ audacia e l’ottimismo degli esploratori del passato e del futuro".