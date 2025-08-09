Carcinoma della prostata. Sono 500mila gli italiani che convivono con la malattia

In Italia, il carcinoma della prostata rappresenta la neoplasia più diffusa tra gli uomini over 50, incidendo per circa il 30% su tutti i tumori maschili, con 40.192 nuovi casi stimati solo nel 2024. Sono attualmente circa 500.000 gli uomini italiani che convivono con questa malattia che nel 5% dei casi sviluppa metastasi. Nonostante l’elevato numero di diagnosi, la prognosi rimane favorevole se il tumore viene individuato e trattato in fase precoce.

La campagna di awareness ’Allo specchio della Salute: uno spazio di confronto sul carcinoma prostatico’, organizzata da Cencora Pharmalex con il patrocinio di AIOM - Associazione Italiano di Oncologia Medica, SIUrO - Società Italiana di Urologia Oncologica, Europa Uomo Italia APS, MO4MO ODV e realizzata grazie al contributo non condizionato di Astellas Pharma, desidera incoraggiare la popolazione maschile all’ascolto, allo scambio di informazione sulla propria salute, all’attenzione alla prevenzione e cura.

Il concept dell’iniziativa richiama l’importanza del prendersi cura di sé, trasformando una barberia in un luogo di ascolto, dialogo e consapevolezza. "La ricerca ha fatto passi da gigante negli ultimi anni per la gestione del carcinoma prostatico – afferma Daniele Santini, Professore di oncologia, Direttore Oncologia, Policlinico Umberto 1 Università degli Studi ’La Sapienza’ di Roma –. I tassi di sopravvivenza descritti dagli ultimi studi, presentati un mese fa al Congresso annuale della Società Americana di Oncologia Medica (ASCO) ci raccontano di terapie sempre più capaci di cronicizzare anche la patologia avanzata. Questo, tuttavia, non deve distogliere l’attenzione dalla prevenzione, prima arma per restare in salute, e tantomeno dai controlli a cui tutti noi uomini dovremmo sottoporci per identificare le patologie per tempo. L’altro aspetto che sempre più vediamo esercitato nei reparti è la gestione multidisciplinare del percorso di cura, fondamentale per garantire una gestione completa della patologia".

Anche le associazioni coinvolte hanno posto l’accento sul ruolo fondamentale della corretta informazione e divulgazione, riconoscendola come il primo passo per generare un cambiamento reale: creare cultura e favorire una diagnosi precoce.