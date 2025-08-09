Ucraina, vertice Usa-Russia in Alaska il 15 agosto. Cosa vuole Putin per far finire la guerra

Roma, 9 agosto 2025 - L'incontro fra Donald Trump e Vladimir Putin si terrà il 15 di agosto in Alaska dopo il no del Cremlino a Roma, con Meloni che si era detta disponibile.
Il Cremlino ha confermato il vertice, definendo la scelta della sede "abbastanza logica".
Zelensky invece non sarà al summit. Funzionari americani, ucraini e di diversi Paesi europei si incontreranno nel fine settimana nel Regno Unito per cercare di raggiungere una posizione comune prima dell'incontro fra Putin e Trump. Prime indiscrezioni sul piano per il cessate il fuoco. Mosca vuole almeno tutto il Donbass (Donetsk e Lugansk), oltre al riconoscimento della Crimea. Incerta la sorte di Zaporizhzhia e del Kherson.
Notizie in diretta
Come riporta il Wall Street Journal, il presidente russo Vladimir Putin ha presentato questa settimana all'amministrazione Trump una proposta radicale per un cessate il fuoco in Ucraina, chiedendo importanti concessioni territoriali da parte di Kiev - e una spinta per il riconoscimento globale delle sue rivendicazioni - in cambio della cessazione dei combattimenti. Lo hanno riferito funzionari europei e ucraini. I funzionari europei hanno espresso una serie riserve sulla proposta, che richiederebbe all'Ucraina di cedere l'Ucraina orientale, in particolare il Donbass, senza che la Russia si impegni a fare molto altro che cessare i combattimenti. L'offerta, che Putin ha trasmesso mercoledì all'inviato speciale statunitense Steve Witkoff a Mosca, ha scatenato una corsa diplomatica per ottenere maggiori chiarimenti sui dettagli della proposta.
Il Cremlino si aspetta che, dopo l'Alaska, il successivo incontro tra i presidenti russo e statunitense Vladimir Putin e Donald Trump si svolga in territorio russo". Lo ha dichiarato, riporta l'agenzia Interfax, il consigliere del leader russo Yuri Ushakov, commentando la scelta dell'Alaska come sede del vertice dei capi di Stato di Russia e Stati Uniti del 15 agosto. "Guardando al futuro, dovremmo puntare a far sì che il prossimo incontro tra i presidenti si tenga in territorio russo. L'invito corrispondente è già stato esteso al presidente degli Stati Uniti", ha affermato il portavoce del Cremlino. Quanto alla scelta dell'Alaska come luogo del primo incontro, Ushakov ha detto che "Russia e Stati Uniti sono vicini di casa, confinanti. E sembra del tutto logico che la nostra delegazione attraversi semplicemente lo Stretto di Bering e che un vertice così importante e atteso dei leader dei due Paesi si tenga in Alaska".
L'Alaska è pronta a ospitare il vertice USA-Russia e il Governatore Mike Dunleavy ne è entusiasta. "Accolgo con favore l'incontro tra il presidente Donald Trump e il Presidente russo Vladimir Putin qui nel grande Stato dell'Alaska" scrive su X. "L'Alaska è sempre stata un ponte tra le nazioni e oggi rimaniamo una porta d'accesso per la diplomazia, il commercio e la sicurezza in una delle regioni più importanti del mondo. Il mondo ci sta guardando e l'Alaska è pronta a ospitare questo incontro storico".