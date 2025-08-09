Via dalla Terra di Mezzo, in automobile. Inedito Tolkien: Signore delle Macchine

Provate a immaginare la gioia e l’emozione che hanno colpito tutti gli amanti del “Professore”, quando è stata annunciata l’uscita di un suo inedito. Fan che ne avevano seguito l’estro sino al 49 di St Giles’ Street a Oxford, dove J.R.R. Tolkien, punta di diamante insieme a C.S. Lewis del gruppo di letterati degli Inklings, era solito riunirsi per discutere di letteratura. Un’emozione che è di tutti, non solo dei devoti del Legendarium, perché quando si scopre un inedito di un grande scrittore, una fiammella di poesia torna a risplendere, e ci avvolge col suo caldo tepore consolatorio. Come sottolineava lo stesso Tolkien in una lettera al curatore editoriale Milton Waldman del 1951, la sua ambizione era di creare "un corpo di leggende interconnesse che avessero in sé un’eco del vero e che fossero applicabili alla seconda e terza era". E forse è in questo breve passaggio che si trova il motivo per cui questo libro, The Bovadium Fragments, inedito ma tutt’altro che sconosciuto, mai ha visto prima la pubblicazione.

La grandezza di Tolkien risiede nella sua capacità di forgiare un universo coerente e dettagliato, con lingue, geografie e storie intrinsecamente legate, ma non va dimenticato che egli era anche un grande filologo, un amante del latino, da cui deriva anche la sua lingua inventata, il Quenya. E proprio l’impiego del latino in questa e in altre opere satiriche, come Farmer Giles of Ham, serviva a creare umorismo linguistico e contrasti di registro, giustapponendo un linguaggio elevato al “volgare” per effetto comico e satirico. Ciò suggerisce che The Bovadium Fragments potrebbe impiegare un simile gioco filologico. La pubblicazione di quest’opera riafferma il ruolo dell’autore dello Hobbit (1937), del Signore degli Anelli (pubblicato tra il 1954 e il 1955) e del Silmarillion (pubblicato postumo nel 1977) non solo come l’inventore della Terra di Mezzo architetto di mondi fantastici, ma anche come perspicace critico sociale, con un’acuta percezione dei pericoli derivanti da un’industrializzazione incontrollata e dal "culto della Macchina". I temi dell’opera rimangono straordinariamente pertinenti, stimolando una riflessione sul nostro rapporto con la tecnologia e il suo impatto. Sebbene spesso classificato al di fuori della letteratura mainstream del XX secolo, The Bovadium Fragments e la sua natura satirica offrono ulteriori prove dell’impegno di Tolkien con le questioni contemporanee e del suo pensiero “pionieristico”.

The Bovadium Fragments verrà pubblicato il 9 ottobre da HarperCollins in lingua originale. Si tratta di un breve romanzo fantasy satirico scritto da Tolkien (1892 – 1973) verso la fine degli anni Cinquanta del Novecento. L’opera verrà accompagnata da un saggio di Richard Ovenden dal titolo The Origin of Bovadium e da illustrazioni dell’autore, che sviluppa temi già presenti in Mr. Bliss, focalizzandosi sull’uso dell’automobile e i suoi impatti sociali. I riferimenti specifici a Bovadium come Oxford e al Demone di Vaccipratum come le officine di Lord Nuffield nella zona di Cowley, radicano la satira nell’esperienza personale di Tolkien e nelle sue osservazioni sui cambiamenti urbani.

Tornando alla questione “inedito-noto”, il libro già nel ‘68 fu al centro di un disconoscimento, per certi versi, se è vero che lo stesso autore disse che "non aveva intenzione di pubblicarlo in quanto avrebbe intralciato il suo vero lavoro". Eppure già nel 1960 l’aveva proposto alla rivista Time and Tide, e nel 1966 si era parlato di pubblicarlo sull’Oxford Magazine, progetto poi non concretizzatosi. Lo studioso americano C.S. Kilby nel suo saggio Tolkien e il Silmarillion descrisse questa storia come "piena dell’inventiva che ci si aspetta da Tolkien", confermandone dunque estro e paternità. Un piccolo gioiello, un manoscritto di 53 pagine, conservato presso la Bodleian Library di Oxford, che finalmente scalda i motori e si offre ai lettori che potranno leggere di un Tolkien “automobilistico” (come nella favola Mr Bliss pubblicata postuma nell’82), ironico e assolutamente moderno.