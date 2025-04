Lady Gaga, biglietti finiti in pochi minuti, la polemica: “Che senso ha farla esibire al Forum?”

Biglietti polverizzati in pochi minuti. Code interminabili - non che ci si debba impegnare più di tanto, visto che basta fare un paio di click e lasciare la pagina in attesa mentre si fa altro - e speranze - ed è questo l’aspetto più pesante - in frantumi: anche oggi, giovedì 3 aprile, centinaia di migliaia di fan di Lady Gaga hanno dovuto accantonare definitivamente la possibilità di vedere finalmente dopo anni la propria artista preferita dal vivo in Italia.

In realtà anche un po’ in tutta Europa, visto che la febbre da Lady Gaga ha contagiato - era ampiamente prevedibile, va detto - milioni di persone in tutto il continente. Milioni di fan che sono rimasti delusi, visto che il copione è stato il medesimo di quello che si era visto ai presale riservati ai possessori di carte di credito: coda, sala d’attesa, nuova coda e poi biglietti non disponibili o a prezzi astronomici. Ticketmaster o TicketOne poco importa: la solfa è sempre la medesima.

Sono già iniziate le rivendite dei biglietti, ovviamente a prezzi maggiorati. E quindi per molti inaccessibili. Tutto come previsto. Era già successo per i Coldplay prima e per gli Oasis poi: oggi concedersi un concerto, soprattutto in Italia, risulta sempre più un lusso.

Anche perché, diciamoci la verità, vengono concessi spazi con una certa leggerezza. In tanti, infatti, sui social network si stanno lamentando della decisione, francamente incomprensibile, di destinare a Lady Gaga - un’artista che solo concedendo un’intervista televisiva fa sintonizzare milioni di persone, figuriamoci con un concerto - il Forum di Assago. La cui capienza, a pieno “carico”, non arriva a 16.000 posti. Sedicimila. Per due date: 32mila posti.

La pagina Facebook dei fan italiani di Lady Gaga conta 69mila follower. Neanche la metà di chi avrebbe potuto in teoria riempire il Forum di Assago. E già questo dato potrebbe suscitare un qualche tipo di indignazione.

Aggiungiamo un altro dato, che è fra gli oggetti di contestazione da parte di migliaia di supporter della star italoamericana: perché location come lo stadio San Siro ad altri artisti, che difficilmente le riempiranno, e non a lei? Perché, infine, non aggiungere date al tour? Tutti aspetti che, però, dipendono dall’organizzazione del singolo tour e che quindi non sono in alcun modo collegati con i concerti di altri artisti. E’ il booking, bellezza.