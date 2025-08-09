L’Oréal sceglie la stella di Onlyfans per la pubblicità del make-up. “Ma l’attrice porno è un modello per le ragazzine?”

Londra – Lei si chiama, Ari Kytsya, ha 24 anni, è statunitense di Seattle, laureata, debutto social nel 2016, oltre 2,5 milioni di follower solo sul profilo “principale” di Instagram, si mostra sorridente a 4,6 milioni di ammiratori su TikTok e soprattutto si sveste, amoreggia e propone contenuti pornografici a pagamento ai fedelissimi abbonati di Onlyfans (ticket d’ingress0: 7 dollari al mese). L'Oréal Paris è una delle aziende più importanti al mondo, fatturato annuo superiore ai 13 miliardi, natali nel 1909, il battesimo con una tinta rivoluzionaria e un fondatore visionario, il chimico Eugène Schueller (il colpo di genio: capì per primo che le donne more volevano capelli corti e biondi, uno stile modaiolo piuttosto mascolino per l’epoca). Rieccoci. Cosa c’entrano la creator di una piattaforma social per adulti vietata ai minori (valutata 8 miliardi di euro) e lo storico gruppo francese specializzato in cosmetica e bellezza? Risposta: l’azienda Urban Decay (proprietà L'Oréal) ha assunto Ari Kytsya come testimonial per promuovere una linea di make-up per i teenager. “L’attrice da materasso”, così Kytsya si autodefinisce, è l’ambasciatrice del fondotinta per le adolescenti di tutto il mondo online. Non c'è trucco, o forse sì. Di sicuro è caduto un tabù, racconta il Guardian.

La campagna Urban Decay, gruppo L'Oreal

Intanto, Kytsya. Classica lifestyle influencer e content creator partita dai tutorial allo specchio: per essere bella uso questo prodotto, mi spennello il viso, sottolineo le labbra, così esalto gli occhi, mi trasformo da ragazza della porta accanto in femme fatale in poche, semplici mosse, e se ci riesco io potete farlo anche voi, amiche. Poi, video dopo video, Kytsya ha scoperto il suo lato sexy e l’ha esibito al mondo del porno-social: foto, film, performance a letto con le star dell’industria del sesso. "Il bello del mio lavoro – ha raccontato – è che se ti impegni al massimo puoi guadagnare abbastanza soldi per iniziare qualcosa di tuo, che si tratti di acquistare case, affittare appartamenti con Airbnb o investire”. Il trampolino del porno, insomma. L'Oréal ne ha colto il potenziale, e l’ha arruolata. Qualcuno si è accigliato: perché la sexy testimomial del mascara? L'Oréal ha difeso la collaborazione, spiega il Guardian, elogiando Kytsya “per la sua apertura nel parlare delle gioie, delle sfide e dei rischi del settore in cui lavora”. Seguirà dibattito, si diceva un tempo. Oggi funziona “scrivetelo nel commenti”.

Il Guardian ha sentito Penny East, amministratrice delegata della Fawcett Society, principale organizzazione benefica del Regno Unito che si batte per i diritti delle donne e la parità di genere: East sostiene che “la decisione del marchio di collaborare con una star di OnlyFans ha superato una nuova soglia nell'integrazione del controverso sito web e dei suoi contenuti espliciti, giustificando una legittima preoccupazione". Non solo: “La decisione di collaborare con Kytsya sembra violare la ‘Carta dei Valori’ di L’Oréal, che stabilisce gli standard etici che devono essere rispettati dagli influencer”. Nelle tavole della legge del gruppo francese, si legge, un testimonial deve condividere i “principi etici” del gruppo e non può aver “precedentemente pubblicato materiale pornografico” e altri “contenuti in contrasto con i valori di rispetto, tolleranza e inclusione”.

Per farla breve, la domanda che pone la Fawcett Society è questa: ma Kytsya può essere un “modello di riferimento” per le tante ragazzine che incrociano online la campagna pubblicitaria? E ancora: le adolescenti saranno più attratte dal rossetto o dalla promessa del nudo successo di OnlyFans? Risposta di Penny East: “Siamo preoccupati per le migliaia di giovanissime che si iscrivono alla piattaforma nella speranza di trovare fama e fortuna. La maggior parte dei creatori di OnlyFans guadagna pochissimo e la pressione per trovare una nicchia spinge le donne a creare contenuti sempre più espliciti".

La pubblicità della linea Urban Decay di L'Oréal (l’azienda francese ha acquisito il marchio nel 2012) è già stata visualizzata da quasi 20 milioni di persone su TikTok. Le immagini di Kytsya sono pixellate (con avviso di contenuto sensibile): la creator sfumata nel monitor occhieggia (va immaginato) e dice che "la censura è fuori controllo" e chiede un "trucco senza censure" che funzioni "sul palco, davanti alla telecamera e sì, sui materassi". Poi, i ringraziamenti di rito a chi l’ha assunta: "La maggior parte dei marchi tende a esitare quando si tratta di collaborare con me a causa del tipo di contenuti che creo".

Un portavoce di Urban Decay, sottolinea il Guardian, ha precisato: “Collaboriamo con una vasta gamma di talenti che rappresentano le molteplici sfaccettature dell'espressione creativa. Abbiamo scelto la creator statunitense Ari Kytsya per la sua inconfondibile abilità nel trucco e la sua autenticità. È nota per il suo dialogo aperto e trasparente con la community, promuove dibattiti sulle sue esperienze personali, comprese le gioie, le sfide e i rischi del settore in cui lavora". Tipo: “Ragazze, fate regolarmente i test per le malattie sessualmente trasmissibili. Ci sono ‘pericoli’ in questo lavoro, non precipitatevi nel mondo dell'intrattenimento per adulti. Prendetevi del tempo per pensarci”