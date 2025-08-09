Spiagge vuote, ma autostrade piene. Traffico in tempo reale, code da Genova a Vasto

Roma, 9 agosto 2025 - Il grande esodo è iniziato: nonostante sui social spopoli l’hashtag #spiaggevuote con le immagini di ombrelloni chiusi e desolazione un po’ ovunque, il traffico oggi è da 'bollino nero', su strade e autostrade italiane.

Il secondo fine settimana di agosto segna il picco dell'esodo estivo: lungo la rete Anas è previsto traffico in costante aumento in vista della settimana di Ferragosto, con 12 milioni e 640mila spostamenti di autoveicoli. La mattinata più critica è proprio quella odierna, con spostamenti dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna al nord e verso i confini di stato. Per la giornata di domani, domenica 10 agosto, è invece previsto 'bollino rosso'. Nel pomeriggio e nella serata di domani si concentreranno i rientri verso le grandi città di chi ha scelto il weekend breve. Anas ha sospeso, a partire da ieri, altri cantieri, oltre quelli fermati, per un totale di 1.392, oltre l'83% di quelli attivi (1.672).