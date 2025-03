Lady Gaga in Italia, doppio concerto a Milano: quanto costano i biglietti e come acquistarli. Tutti i dettagli sull’esibizione

Lady Gaga arriva in Italia con due appuntamenti all'Unipol Forum di Milano, il 19 e il 20 ottobre 2025. Le date segnano il ritorno dell'artista in Italia dopo 7 anni di attesa e sono parte del tour "The Mayhem Ball", che supporta l'omonimo album pubblicato il 7 marzo scorso. Un'opportunità imperdibile per i fan della popstar che ha ridisegnato i confini del pop e lasciato un'impronta indelebile nella storia della musica contemporanea.

Un tour intimo e connesso

"Questo è il mio primo tour nelle arene dal 2018" - afferma Lady Gaga -. "C'è qualcosa di elettrizzante negli stadi e amo ogni momento di quei concerti. Ma con 'The Mayhem Ball' volevo creare un'esperienza diversa, qualcosa di più intimo, più vicino, più connesso, che si prestasse meglio all'arte teatrale dal vivo che amo realizzare."

Il tour farà tappa in Nord America, Europa e Regno Unito nel corso dell'anno. Dopo i suoi concerti da headliner al Coachella 2025, le residency negli stadi di Città del Messico e Singapore e lo storico concerto gratuito sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, Lady Gaga inizierà il The Mayhem Ball il 16 luglio a Las Vegas, presso la T-Mobile Arena.

Doppie date in città come Seattle, New York, Miami, Toronto, Chicago, Londra, Stoccolma, Milano , Barcellona e Berlino.

, Barcellona e Berlino. Il tour segna il suo attesissimo ritorno in Nord America ed Europa dopo l'iconico Chromatica Ball Tour del 2022.

Lady Gaga - Crediti Ansa Foto

Quando escono i biglietti delle due date e come acquistarli

La vendita dei biglietti seguirà un calendario ben definito. Dal 31 marzo 2025 partirà la prevendita riservata agli iscritti ai fan club ufficiali e ai titolari di carte Mastercard. La vendita aperta a tutti comincerà il 3 aprile alle ore 11:00. I biglietti saranno disponibili sulle principali piattaforme online, tra cui Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Vista la forte richiesta, è consigliabile registrarsi in anticipo sui portali di vendita e accedere qualche minuto prima dell’orario ufficiale per aumentare le possibilità di riuscire ad acquistare.

Anche se i prezzi ufficiali non sono ancora stati comunicati, si prevede una fascia che parte dai 60-70 euro per i posti standard, con cifre che possono superare i 150 euro per i biglietti premium o i pacchetti VIP. Questi ultimi potrebbero includere esperienze esclusive come accesso prioritario alla venue o incontri con l’artista. È raccomandato tenere monitorati i canali ufficiali per tutte le informazioni aggiornate.

Come arrivare all’Unipol Forum di Assago

Situato a soli 3 Km dal capoluogo lombardo, l’Unipol Forum è facilmente raggiungibile con diversi mezzi. Chi si trova già a Milano o raggiunge il capoluogo lombardo in treno (o aereo) può utilizzare la metropolitana prendendo la linea verde e scendendo alla fermata Assago. Chi invece ha in mente di viaggiare con la propria auto, può prendere l’uscita Assago- Milanofiori all’incrocio tra l’A7 Milano-Genova e la Tangenziale Ovest di Milano.

Una volta arrivati, è possibile lasciare il veicolo presso il parcheggio esterno, a poca distanza dal palazzetto, o nel parcheggio multipiano. Vista la grande affluenza durante le serate del concerto, può essere utile usufruire di un’app per i parcheggi convenzionati, in modo da trovare posto in maniera più semplice e comoda.