Antichi fiumi per 15 mila chilometri scoperti su Marte

Una cosa è certa: oggi su Marte oggi non esiste acqua liquida stabile in superficie a causa della pressione atmosferica troppo bassa. Vale a dire che se l’acqua liquida emergesse, evaporerebbe quasi istantaneamente. Ma sappiamo anche che le cose non sono sempre state così. Addirittura, nuova ricerca ha identificato oltre 15mila chilometri di antichi letti di fiume sul ‘pianeta rosso’ suggerendo come questo potrebbe essere stato, in passato, molto più umido e stabile di quanto ritenuto finora.

Lo studio su Marte che ha analizzato le "fluvial sinuous ridges"

Lo studio, guidato da Adam Losekoot, dottorando all’Open University e finanziato dall’Agenzia Spaziale Britannica, è stato presentato al National Astronomy Meeting 2025 della Royal Astronomical Society a Durham. Il team ha analizzato le "fluvial sinuous ridges" (FSR), strutture sinuose che si formano quando i sedimenti fluviali si induriscono e restano in rilievo dopo l’erosione del materiale circostante. Le FSR sono state individuate nella regione di Noachis Terra, negli altopiani meridionali di Marte. Alcune si estendono per centinaia di chilometri e si elevano di decine di metri, segno di un’attività fluviale duratura. “La loro distribuzione e forma indicano che si sono formate in condizioni superficiali relativamente stabili, alimentate da precipitazioni”, spiega Losekoot. Queste scoperte sfidano l’ipotesi dominante che Marte fosse prevalentemente freddo e arido, con brevi episodi di scioglimento dei ghiacci. I nuovi dati suggeriscono invece un ambiente caldo e umido durante la transizione Noachiano-Hesperiano, circa 3,7 miliardi di anni fa.

I fiumi in una regione poco esplorata

“Noachis Terra è poco esplorata rispetto ad altre regioni marziane”, aggiunge il ricercatore. “Proprio per questo è una sorta di capsula del tempo, capace di raccontare processi geologici antichissimi in modo unico.” Il team ha utilizzato strumenti ad alta risoluzione montati su orbiter marziani, tra cui CTX, MOLA e HiRISE, per individuare e analizzare le FSR. La presenza di sistemi fluviali estesi, interconnessi e visibili ancora oggi dimostra che su Marte, un tempo, scorrevano fiumi sotto un cielo capace di far piovere. Una scoperta che riaccende l’interesse per la storia climatica del pianeta e alimenta nuove domande sul suo potenziale passato abitabile. D’altra parte, i dati raccolti da un rover cinese, di recente, ci suggeriscono che 3,6 miliardi di anni fa, Marte ospitasse vasti oceani e spiagge sabbiose. Il che confermerebbe, in parte, anche quest’ultima ricerca.