Apple, presentati Apple Watch 10, AirPods 4 e iPhone 16 predisposto per l’AI. Tim Cook: “Inizia una nuova era”

Roma, 9 settembre 2024 - Oggi l'evento Apple di presentazione dei nuovi prodotti, in particolare iPhone16 che incorporerà un sistema di intelligenza artificiale, la tecnologia Apple Intelligence. A Cupertino è stato svelato il nuovo Apple Watch Series 10, caratterizzato dal design rinnovato, con uno schermo più grande, ideale per tutti i tipi di sport. Il nuovo orologio monta un chip S10. All'inizio è stato mostrato un video con le funzioni dei prodotti della Mela che aiutano nella vita di tutti i giorni, con un occhio all'inclusività.

Come seguire l'evento in diretta

"Oggi abbiamo annunci entusiasmanti da condividere su Apple Watch e AirPods, così come sui primi iPhone progettati da zero per l'intelligenza artificiale di Apple e le sue capacità". Così il Ceo di Apple, Tim Cook, aprendo l'evento di lancio dei nuovi iPhone che si tiene nello Steve Jobs Theatre dell'Apple Park a Cupertino.

Apple Watch 10

In qualsiasi finitura l'orologio "può essere carbon neutral", ha spiegato Cook, "un ulteriore passo verso" l'obiettivo dell'azienda di carbon neutrality entro il 2030. Gli Apple Watch serie 10 hanno un display più grande così da semplificare la scrittura di messaggi e testi e la lettura delle notifiche in arrivo sul quadrante. Il display è realizzato per essere più luminoso, con circa il 40% di luce in più e una più lunga durata della batteria.

AirPods 4

Altra novità dell'evento un aggiornamento degli auricolari Air Pods, alla quarta generazione. Il chip H2 è progettato specificamente per la riduzione del rumore e con l'audio adattivo analizza il rumore ambientale e lo riduce automaticamente. Sono due i modelli di AirPods, uno base e uno con la cancellazione del rumore, dal prezzo diverso. Sono state aggiornate anche le cuffie AirPods Max, con nuovi colori e connettività Usb-C.

iPhone 16

Ma il clou è l'iPhone 16 che nasce pronto per integrare l'intelligenza artificiale. Avrà un chip A18 con la potenza necessaria per sostenere le grandi richieste di questa tecnologia, più memoria e fotocamere sensibilmente più sofisticate di quelle degli attuali iPhone (48 megapixel). Cook ha dichiarato che l'iPhone 16 alza l'asticella di quello che può fare un iPhone", aggiungendo: "L'Apple Intelligence avrà un profondo impatto sull'iPhone 16, è l'inizio di una nuova era". Sugli iPhone 16 (non Pro), nuovi colori: nero, bianco, rosa, verde e blu. Nuova formula chimica per il Ceramic Shield, lo schermo anti-graffio che Apple definisce 2 volte più resistente degli altri schermi e che sarà notevolmente più luminoso di quelli dei modelli precedenti. Due opzioni per le dimensioni dello schermo (per la versione Plus) e un nuovo chip A18 creato proprio per l'iPhone 16, che sarà fino al 60% più veloce dell'iPhone 12 e fino al 40% più veloce dell'iPhone 15. Debuttano i pulsanti 'Azione' dedicati a funzioni particolari da richiamare velocemente come una registrazione o la traduzione di una frase e l'inedito 'Camera button' per il controllo di foto e video. Le funzioni di Apple Intelligence arriveranno come versione sperimentale in Usa, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Africa e Regno Unito dal prossimo mese.

who is going to buy this iPhone ?? No iPhone Lover Will Pass Without Like ♥️ This Post #iPhone16 - Camera control -Apple Intelligence -A18 Chipset -6.1 & 6.7 for plus model! -Customisable action button #AppleEvent #AppleEvent24#iPhone16Pro pic.twitter.com/3fQgPI8cLY — Adv Jony Ambedkarwadi 🇮🇳 (@TheJonyVerma) September 9, 2024

Notizia in aggiornamento