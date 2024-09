Evento Apple: iPhone 16 e altre novità. Come seguire l’evento in diretta

L'attesa è finita: Apple si prepara a svelare la sua nuova generazione di smartphone. L'evento, annunciato con un invito ai giornalisti con la scritta "It’s glowtime" promette di catturare l'attenzione di milioni di appassionati in tutto il mondo, pronti a scoprire le innovazioni che caratterizzeranno gli iPhone 16 ed altre novità con il marchio della mela morsicata.

Il keynote si terrà lunedì 9 settembre alle ore 19:00 italiane. Gli amanti della tecnologia potranno assistere all'evento comodamente da casa, grazie alla diretta streaming sul sito ufficiale Apple e sull'app Apple TV[1].

Oltre ai nuovi iPhone 16, si vocifera che Apple possa presentare anche gli Apple Watch Series 10 e un aggiornamento dell'Apple Watch Ultra. Non mancheranno probabilmente novità su iOS 18, watchOS 10 e altre sorprese software.

The Apple logo is seen on its retail store in Los Angeles, California, USA, 21 March 2024. ANSA/ALLISON DINNER