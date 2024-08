Come scrivere ad altri utenti su WhatsApp senza condividere il numero

WhatsApp, l’utilizzatissima piattaforma di messaggistica, continua a evolversi, introducendo nuove funzionalità che migliorano l'esperienza utente e la sicurezza. La versione 2.24.18.2 porta con sé diverse novità significative, tra cui la possibilità di scegliere un nome utente e contattare altre persone senza conoscere il loro numero di telefono. Ecco un'analisi dettagliata delle principali innovazioni.

Nome utente personalizzato

Una delle caratteristiche più attese è la possibilità per gli utenti di scegliere un nome utente univoco. Questa funzionalità consente di creare un'identità su WhatsApp che non dipende dal numero di telefono, facilitando la connessione con nuove persone senza dover condividere informazioni personali sensibili come il numero di cellulare. Questo cambiamento rappresenta un passo avanti significativo verso una maggiore privacy e sicurezza, permettendo agli utenti di interagire in modo più sicuro e anonimo.

Contatti senza numero di telefono

In linea con l'introduzione del nome utente, WhatsApp ora permette di contattare altre persone utilizzando solo il loro nome utente. Questa innovazione elimina la necessità di condividere il proprio numero di telefono per iniziare una conversazione, riducendo il rischio di spam e proteggendo la privacy degli utenti. È una funzione particolarmente utile per chi desidera mantenere un certo livello di anonimato o per chi utilizza WhatsApp per scopi professionali.

Due grandi novità sono in arrivo su WhatsApp e miglioreranno di molto la nostra sicurezza e la nostra privacy

Miglioramenti alla privacy

WhatsApp ha introdotto ulteriori miglioramenti alla privacy, come la possibilità di silenziare le chiamate provenienti da numeri sconosciuti. Questa funzione riduce il rischio di attacchi di social engineering e protegge gli utenti da possibili infezioni da malware che sfruttano vulnerabilità chiamata “zero-day”. Inoltre, sono stati implementati controlli più granulari per la gestione della privacy, permettendo agli utenti di nascondere informazioni come l'immagine del profilo, lo stato online e le ricevute di lettura, aumentando così la protezione contro le attività di ricerca OSINT.

Backup cifrati

Un'altra funzionalità importante è l'opzione di caricare i backup cifrati su iCloud o Google Drive. Questo garantisce che i dati siano protetti anche al di fuori del dispositivo, offrendo agli utenti una maggiore sicurezza e tranquillità riguardo alla conservazione delle loro informazioni personali.

Conclusioni

Le nuove funzionalità di WhatsApp nella versione 2.24.18.2 rappresentano un significativo miglioramento in termini di privacy e sicurezza, rispondendo alle crescenti preoccupazioni degli utenti in questi ambiti. La possibilità di utilizzare un nome utente e di contattare altre persone senza condividere il numero di telefono è particolarmente innovativa e potrebbe cambiare il modo in cui gli utenti interagiscono sulla piattaforma. Queste novità non solo migliorano l'esperienza utente, ma rafforzano anche la posizione di WhatsApp come leader nel campo della messaggistica sicura.