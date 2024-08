Apple watch 10 e nuovi iPhone: cosa aspettarsi dall'evento ‘It's glowtime’ del 9 settembre

Apple ha ufficialmente annunciato che il suo atteso evento di lancio si terrà il 9 settembre 2024. Questo evento, denominato "It's Glowtime", si svolgerà presso l'Apple Park di Cupertino e sarà trasmesso in diretta streaming a livello globale. L'inizio è previsto per le 19:00 ora italiana.

Tutte le novità attese

iPhone 16

Il protagonista principale dell'evento sarà la nuova serie di iPhone 16. Si prevede che Apple presenterà quattro modelli: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Tra le novità più attese ci sono l'introduzione del nuovo processore Apple A18, che offrirà prestazioni migliorate, e l'inclusione di un Action Button su tutti i modelli. I modelli Pro potrebbero vantare schermi più grandi, fino a 6,9 pollici, e nuove opzioni di colore come il Titanio Nero e il Bronzo

Apple Watch 10

Oltre agli iPhone, l'evento potrebbe svelare anche l'Apple Watch Series 10, noto anche come Apple Watch X. Si parla di un design più sottile e di un display più ampio. Potrebbero essere presentati anche un nuovo Apple Watch SE e una rivisitazione dell’Apple Watch Ultra, con miglioramenti nelle funzionalità legate alla salute.

AirPods

Apple potrebbe lanciare nuovi modelli di AirPods, inclusi gli AirPods 4. Le novità potrebbero riguardare miglioramenti nella qualità del suono e l'integrazione della cancellazione attiva del rumore su tutti i modelli, non solo su quelli Pro[2][5].

Altri prodotti e software

Potrebbero esserci sorprese con il lancio di un nuovo iPad base o un aggiornamento della Apple TV. Inoltre, si attendono aggiornamenti software, tra cui iOS 18, iPadOS 18, tvOS 18, watchOS 11, visionOS 2 e macOS Sequoia.

Impatto e aspettative

L'evento "It's Glowtime" è uno dei più attesi dell'anno nel settore tecnologico. Apple non solo presenterà nuovi prodotti, ma stabilirà anche le tendenze future del mercato. Gli analisti e gli appassionati di tecnologia saranno attenti a valutare come le nuove caratteristiche si posizioneranno rispetto alla concorrenza e quali innovazioni influenzeranno il mercato dei dispositivi mobili e dell'elettronica di consumo.

In sintesi, l'evento del 9 settembre promette di essere un momento cruciale per Apple e per l'intero settore tecnologico, con l'introduzione di dispositivi e funzionalità che potrebbero ridefinire l'esperienza utente.