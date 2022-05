Wimbledon 2022: niente punti per classifica ranking Atp. Decisione storica

Londra, 20 maggio 2022 - L'Atp ha deciso di utilizzare il pugno duro contro il torneo di Wimbledon. Lo Slam più prestigioso e famoso nel mondo del tennis ha deciso, settimane fa, di escludere a priori gli atleti russi e bielorussi, a causa delle vicende sociopolitiche che stanno coinvolgendo da mesi la Federazione russa in Ucraina. La guerra scatenata da Vladimir Putin ha indotto gli organizzatori del torneo a rifiutare la partecipazione dei tennisti provenienti dalla Russia e dall'alleata Bielorussia. Una decisione che all'Atp non è andata giù e che porterà a scelte drastiche: Wimbledon non assegnerà, infatti, punti alla classifica del ranking mondiale.

Wimbledon, il ranking Atp sarà "congelato"

Una nota pubblicata dall'Atp ha confermato le precedenti minacce rivolte nei confronti di Wimbledon. Questo uno stralcio del comunicato: "È con grande rammarico e riluttanza che non vediamo altra opzione che rimuovere i punti da WImbledon. Le nostre regole esistono per proteggere i diritti dei giocatori. Decisioni unilaterali di questo tipo, se non affrontate, creano un precedente dannoso. La discriminazione da parte dei singoli tornei non è praticabile".



Gli organizzatori dello Slam, infatti, hanno imposto la loro scelta senza consultare il circuito tennistico internazionale, che fin da subito si è opposto alla decisione di tagliare fuori i tennisti russi e bielorussi. Di fronte a tale contesto, ritenuto ingiusto dall'Atp, la classifica generale rimarrà invariata, con Wimbledon che non assegnerà punti a seconda delle vittorie ottenute durante il suo svolgimento.



