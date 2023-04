Matteo Berrettini e la relazione con Melissa Satta: “Non mi impedisce di fare il mio lavoro”

Roma, 8 aprile 2023 - A Montecarlo per rinascere. Matteo Berrettini affronterà da lunedì il Masters 1000 sulla terra rossa monegasca debuttando al primo turno contro lo statunitense Cressy, con l'intento di ritrovare la fiducia di un tempo. Per il tennista romano un inizio di 2023 difficile, partito con la sconfitta al primo turno all’Australian Open per mano di Andy Murray, poi all’Open del Messico fermato ai quarti da Holger Rune, ad Indian Wells altro stop al primo turno, stavolta ad opera di Taro Daniel, al Challenger di Phoenx stop ai quarti di finale contro Shevchenko e infine la sconfitta ancora al primo turno a Miami contro Mc Donald. Insomma, più delusioni che gioie per Berrettini che spera di ritornare competitivo sull’amata terra rossa. Ma siccome il tennis è diventato sport sempre più noto e popolare, attorno a Matteo si è creato un alone di critica molto spiacevole per i suoi recenti risultati, tirando in ballo anche la sua vita privata che ora lo vede sereno e felice con la compagna Melissa Satta.

Berrettini: “Sono felice, inconcepibile parlare della mia relazione”

Un Berrettini realista nell’intervista a Sky Sport alla vigilia del torneo. Matteo è consapevole del momento difficile ma anche ottimista e desideroso di ritrovare le migliori sensazioni su un campo da tennis. Tanti, troppi, infortuni per Berrettini che gli hanno impedito tranquillità e continuità, poi tutti gli ultimi anni di agonismo vissuti col piede sull’acceleratore hanno probabilmente fatto pagare il conto: “Sono sempre il giocatore di prima e la stessa persona di prima - le sue parole - Sono in una fase di carriera diversa e sto imparando da quello che succede. Negli ultimi anni sono sempre andato a mille e ho pagato il prezzo di questo tran tran”. La risalita di Matteo parte dal lavoro, dalla possibilità di mettersi i problemi fisici alle spalle e di avere una condizione fisica che gli permetta di gestire meglio il suo fisico: “Ho giocato tanto negli ultimi anni ma ho avuto anche tanti infortuni - ancora Matteo - Lo scopo adesso è mettere dentro tanto lavoro per giocare il più possibile e ho la fiducia di poter risentire le stesse sensazioni di prima”. Ma è sulla sua vita privata che si è scatenata una discussione surreale. Di fatto, i leoni da tastiera accusano Berrettini di essere calato di rendimento a causa della sua nuova relazione con Melissa Satta, una teoria che proprio non va giù a Matteo che si è difeso così: “E’ incredibile che qualcuno possa pensare che una relazione non possa permettermi di fare il mio lavoro - il pensiero di Berrettini - In questi casi bisogna essere bravi e fidarsi delle persone giuste. Purtroppo viviamo in una era social in cui tutti dicono tutto solo perché stanno dietro a un computer”. Il tutto è amplificato dal fatto che il tennis ormai è diventato uno sport molto seguito in Italia e tutti si sentono in diritto di esprimere una opinione. Berrettini ha cercato di far trasparire la propria serenità e felicità: “Da una parte è positivo che si parli tanto del tennis, significa che è diventato uno degli sport più seguiti in Italia, ma dall’altro penso che si sia persa l’educazione generale. Io però sono felice e questa è l’unica cosa che conta”. Ora la palla passa al campo. Da lunedì 10 aprile.

