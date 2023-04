Masters 1000 Montecarlo, Nadal e Alcaraz assenti. Ecco gli italiani al via

Milano, 4 aprile 2023 - Rafa Nadal deve pazientare ancora: le sue condizioni fisiche non gli permettono per adesso di tornare in campo. Lo spagnolo non potrà quindi partecipare al torneo di Montecarlo, primo Masters 1000 della stagione a livello di terra battuta, in programma dall'8 al 16 aprile e dove il classe '86 si è imposto 11 volte (dal 2005 al 2012 e dal 2016 al 2018). "Ciao a tutti, ancora non mi sento pronto per competere ai livelli più alti. Non potrò giocare in uno dei tornei più importanti della mia carriera, Montecarlo. Non sono ancora in condizioni per giocare con le massime garanzie e continuo il mio processo di preparazione, sperando di tornare presto", il messaggio social di Nadal, che si è fatto male in occasione dello scorso Australian Open, quando ha rimediato una lesione di secondo grado al muscolo ileopsoas della gamba sinistra.

Forfait per Alcaraz

Da uno spagnolo all'altro: anche Carlos Alcaraz, battuto nella semifinale di Miami dal nostro Jannik Sinner, dovrà dare forfait a Montecarlo. Sinner che così si presenterà al via della manifestazione come testa di serie numero otto, nonché come nono miglior giocatore del mondo. “Ho un’artrite post traumatica alla mano destra e un fastidio muscolare alla colonna vertebrale che ha bisogno di riposo per affrontare tutto ciò che verrà”, ha annunciato il 19enne, che come Nadal dovrebbe debuttare sulla terra rossa a Barcellona, nel torneo fissato dal 15 al 23 aprile. Insomma, per vedere protagonisti i due iberici - che a Montecarlo saranno sostituiti da Huesler e Jarr - non bisognerà attendere molto.

Out un altro big

Assente a Montecarlo pure Felix Auger-Aliassime. “Purtroppo devo annunciare il mio ritiro dalla Rolex Monte-Carlo Masters quest’anno - si legge nel post social del canadese - E' un evento a cui non vedo l’ora di partecipare ogni anno, tuttavia nelle ultime settimane ho avuto difficoltà con il ginocchio sinistro e ho deciso che la decisione più intelligente è prendermi una pausa in modo da poter guarire completamente e riprendermi prima del mio prossimo torneo al Mutua Madrid Open. Grazie come sempre per il vostro supporto e non vedo l’ora di rivedervi presto in campo“.

Italiani al via e sorteggio

Oltre al già citato Sinner, saranno in campo sulla terra rossa di Montecarlo altri tre azzurri: Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Fabio Fognini, con quest'ultimo che ha ricevuto una wild card. I nostri portacolori conosceranno il loro avversario nella giornata di venerdì, con il sorteggio del tabellone principale che andrà in scena dalle 17.

L'albo d'oro dal 2010 a oggi

2010 - Rafael Nadal (Spagna) 2011 - Rafael Nadal (Spagna) 2012 - Rafael Nadal (Spagna) 2013 - Novak Djokovic (Serbia) 2014 - Stan Wawrinka (Svizzera) 2015 - Novak Djokovic (Serbia) 2016 - Rafael Nadal (Spagna) 2017 - Rafael Nadal (Spagna) 2018 - Rafael Nadal (Spagna) 2019 - Fabio Fognini (Italia) 2020 - torneo non disputato a causa dell’emergenza sanitaria Coronavirus 2021 - Stefanos Tsitsipas (Grecia)

2022 - Stefanos Tsitsipas (Grecia)

La classifica Atp

1. Novak Djokovic (Serbia) 7160 2. Carlos Alcaraz (Spagna) 6780 3. Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5770 4. Daniil Medvedev (Russia) 5150 5. Casper Ruud (Norvegia) 5005 6. Andrey Rublev (Russia) 3470 7. Felix Auger-Aliassime (Canada) 3450 8. Holger Rune (Danimarca) 3370 9. Jannik Sinner (Italia) 3345 10. Taylor Fritz (Stati Uniti) 3065

Leggi anche: Miami o non Miami, Sinner si è preso il futuro