MotoGp Austin 2023: Bagnaia in pole position. La griglia di partenza. Alle 22 la sprint race

Roma, 15 aprile 2023 - Francesco Bagnaia su Ducati ha conquistato la pole position nel Gran Premio delle Americhe di MotoGp, terzo appuntamento della stagione 2023. Alle 22 ora italiana è in programma la sprint race.

Il campione del mondo in carica ha firmato il miglior tempo con la sua Ducati in 2'01''892, polverizzando il tempo fatto registrare da Jorge Martin lo scorso anno. In prima fila con 'Pecco' partiranno Alex Rins e Luca Marini, mentre il leader del mondiale Marco Bezzecchi non è riuscito ad andare oltre un quinto tempo, comunque ottimo risultato visto che ha dovuto affrontare anche il Q1. Settimo tempo per il vice campione del mondo Fabio Quartararo con la sua Yamaha.

"Sapevamo di avere un potenziale molto alto, ma sinceramente non mi aspettavo questo gran tempo. Sono contento, è stata una grande qualifica ed è la mia prima pole position della stagione. Speriamo di portare a termine un bel weekend", queste le dichiarazioni dopo la pole di ‘Pecco’ Bagnaia.

"Già ieri avevo visto buoni risultati, oggi sono riuscito a ripetermi e sono molto contento di questo secondo tempo in qualifica. E' un'ottima posizione per la sprint race e per la gara di domani, sappiamo che i rivali sono molto forti, ma sento che posso fare bene", così Alex Rins, secondo in griglia di partenza.

"E' stata una bella qualifica, anche se sono ancora arrabbiato per stamattina percheé ho rischiato di compromettere tutto il weekend. Ho fatto un bel giro, sono contento di partire dalla prima fila perché potrò fare un altro tipo di gara. La chiave sarà partire bene e magari provare ad attaccarsi a Bagnaia che è il pilota più veloce e con il passo migliore", queste le parole invece di Luca Marini.

Griglia di partenza

Questa la griglia di partenza del Gp delle Americhe 2023, valida sia per la sprint race di stasera che per la gara di domenica.

1. Francesco Bagnaia (Ducati)

2. Alex Rins (Honda)

3. Luca Marini (Ducati)

4. Alex Marquez (Ducati)

5. Marco Bezzecchi (Ducati)

6. Aleix Espargarò (Aprilia)

7. Fabio Quartararo (Yamaha)

8. Maverick Vinales (Aprilia)

9. Johann Zarco (Ducati)

10. Jack Miller (KTM)

11. Brad Binder (KTM)

12. Jorge Martin (Ducati)

13. Joan Mir (Honda)

14. Franco Morbidelli (Yamaha)

15. Miguel Oliveira (Aprilia)

16. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

17. Takaaki Nakagami (Honda)

18. Michele Pirro (Ducati)

19. Raul Fernandez (Aprilia)

20. Augusto Fernandez (KTM)

21. Stefan Bradl (Honda)

22. Jonas Folger (KTM)

La diretta della sprint race dalle 22