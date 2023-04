MotoGp Austin, Luca Marini sfreccia davanti a tutti nelle prime libere. FP2 in diretta dalle 22

Austin, 14 aprile 2023 - Venerdì di prove libere al Gp delle Americhe a Austin. La prima sessione è stata dominata da Luca Marini sulla Ducati VR46 Racing. Il fratellino di Vale Rossi ha girato in in 2'03"250. Secondo Fabio Quartararo su Yamaha, in ritardo di +0"150, e Johann Zarco in +0"278, in sella alla Desmosedici della Prima Pramac. Col quarto tempo troviamo la Ducati di Alex Marquez (+0"301), poi la Ktm di Jack Miller (+0"426). Sesto Jorge Martin, sempre su una Ducati, +0"442.

Il campione in carica Francesco 'Pecco' Bagnaia, su Ducati ufficiale, anche senza la gomma soft per il time attack ha strappato un buon settimo posto (+0"542). Ottava l'Aprilia dello spagnolo Maverick Vinales, nono Nagakami con la Honda (+0"889), decimo il sudafricano Binder (+0"954) su Ktm.

Da segnalare la caduta di Marco Bezzecchi (Ducati), aalla fine dei primi test solo 13esimo, dietro a Franco Morbidelli su Yamaha. Seconde libere in programma alle 22.

Live