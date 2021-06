Sachsenring (Germania), 18 giugno 2021 - Inizia il fine settimana tedesco per il Motomondiale, l'ottavo della stagione sul tortuoso Sachsenring che fino al 2019 (l'anno scorso la gara non si è disputata) è stato l'indiscusso circuito di Marc Marquez e della Honda, capaci di infilare 7 vittorie consentive per lo spagnolo dal 2013 e 10 per la moto giapponese dal 2010. Quest'anno lo scenario è completamente diverso, Marquez è alle prese con la sua riabilitazione e la Honda non sembra più avere il ruolo della dominatrice e, per la prima volta da molto tempo, alla vigilia del Gp di Germania non c'è un favorito e la gara di domenica si preannuncia aperta per tanti piloti.

C'è Fabio Quartararo in ottima forma, ma anche il compagno della Yamaha Maverick Viñales cerca un prestazione per riscattare le ultime gare sottotono. Poi c'è la pattuglia delle Ducati, le due ufficiali di Pecco Bagnaia e Jack Miller entrambi competitivi in tutte le situazioni, e le Pramac, a partire da quella di Johann Zarco veloce e costante nelle posizioni di alta classifica. E dopo la bella vittoria di Barcellona non si può non inserire nei pronostici Miguel Oliveira e la Ktm in forte crescita, mentre un circuito diverso dal solito può essere anche il posto giusto per qualche sorpresa, ma anche per stuzzicare un pilota come Franco Morbidelli oppure le due Suzuki del campione del mondo Joan Mir o Alex Rins. Mentre, anche nelle annate migliori, il Sachsenring non è mai stato tra i circuiti favoriti di Valentino Rossi. Oggi sono in programma le sessioni di prove libere con la Motogp in pista alle 9.55 e alle 14.10.

