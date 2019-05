Jerez de La Frontera, 4 maggio 2019 - MotoGp di Jerez all'insegna di Danilo Petrucci in attesa delle qualifiche che scattano oggi alle 14.10 (qui sotto il live delle prove ufficiali che determinano la griglia di partenza). L'italiano della Ducati ha piazzato il record di pista questa mattina nelle Fp3 del Gran Premio di Spagna, quarta tappa del Motomondiale 2019, chiudendo davanti alla Honda dello spagnolo Marc Marquez per appena 61 millesimi. Petrucci ha confermato le ottime impressioni di ieri, suo il miglior tempo anche nella prima giornata di prove libere, quando ha lasciato dietro ancora una volta il campione del mondo, più veloce nella prima sessione ma solo quarto nella seconda. Nella classifica dei tempi combinati Petrucci è davanti a Marquez, dunque. Terzo crono a sorpresa per Fabio Quartararo, seguito da Andrea Dovizioso, Mir, Rins, Nakagami, Crutchlow, Morbidelli e Lorenzo. Fuori dai 10 e dunque costretto a passare dal Q1 Valentino Rossi che comunque migliora rispetto a ieri. La Yamaha, in grande difficoltà ieri, è apparsa in ripresa grazie anche alla diminuizione delle temperature. Ora fari accesi sulla caccia alla pole position e ai posti che contano sulla griglia di partenza.

Diretta MotoGp, qualifiche live

Risultati e tempi della Fp3

That sets us up nicely for qualifying! 🏁



14 riders lapped inside the previous #MotoGP lap record, but only 10 secured a Q2 spot in #FP3! ⏱️#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/ZOj9TrqJRZ — MotoGP™ 🇪🇸 (@MotoGP) 4 maggio 2019

Risultati Moto3, la griglia di partenza

E' azzurra la pole position in Moto3. Lorenzo Dalla Porta partirà davanti a tutti, grazie al miglior tempo in qualifica in 1:46.011. Alle splle del pilota italiano della Honda Leopard Racing, il giapponese Tatsuki Suzuki (SIC58 Squadra Corse), staccato di appena 4 millesimi. Terzo Celestino Vietti su una KTM dello SKY Racing Team VR46 a 0.184. Quarto Niccolò Antonelli (SIC58 Squadra Corse ) a 0.184. Antonelli stava segnando un 'tempone' sulla bandiera a scacchi, ma un errore all'ultima curva ha vanificato quello che poteva essere un crono da pole.

Risultati Moto2

Remy Gardner ha fatto segnare il miglior tempo nelle terze e ultime libere della Moto2 . L'australiano del team ONEXOX TKKR SAG Team ha girato in 1'41"393, precedendo di 0.109 lo spagnolo Alex Marquez (EG 0,0 Marc VDS). Terzo l'inglese Sam Lowes (Federal Oil Gresini Moto2) a 0.166. Il migliore degli italiani è Nicolò Bulega (SKY Racing Team VR46), quinto a 0.260.

