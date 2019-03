Termas de Rio Hondo, 30 marzo 2019 - Marc Marquez centra la pole position della MotoGp nel Gp di Argentina 2019, gara in programmma domani sera (ore 20). Dietro la Honda dello spagnolo c'è la Yamaha di Maverick Vinales (+0.154). Terzo Andrea Dovizioso sulla Ducati ufficiale, con un ritardo dalla vetta di +0.164. Il romagnolo ieri ha fatto segnare il miglior tempo (1'39"181) nella seconda sessione di prove libere (e della giornata). Oggi però era Marquez il più in forma e lo ha dimostrato prima della pole dominando le libere 3 e 4.

Orari tv del Gp d'Argentina

La classifica aggiornata di MotoGp

MOMENTI CLOU

Pole position di Marc Marquez, secondo Vinales e terzo Dovizioso. Rossi quarto

Classifica in continuo aggiornamento: Marquez, Vinales, Dovizioso, Rossi, Miller

Poi prima Rossi poi Dovi tornano alla carica. Il romagnolo è secondo

Q2, Quartararo si prende la seconda posizione

Q2: Crutchlow è secondo

With @marcmarquez93 setting the early pace, @calcrutchlow slots into second place! 🇬🇧@ValeYellow46 is a fraction away from the front row in fourth!#ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/gvam7EhPt4 — MotoGP™ 🇦🇷 (@MotoGP) 30 marzo 2019

Q2: Marquez, Miller e Petrucci i più veloci. Rossi è quarto

Iniziata la Q2. Accedono direttamente alla Q2 nell'ordine: Marquez, Miller, Crutchlow, Vinales, Petrucci, Morbidelli, Rossi, Dovizioso, Lorenzo, Quartararo.

It's time to decide pole position! 😎



The top 12 head out to fight for the front four rows of the grid 🔥#ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/vaD3oEpEMV — MotoGP™ 🇦🇷 (@MotoGP) 30 marzo 2019

Q1: Nakagami su Honda LCR è il più veloce in Q1 e accede alla Q2, con lui Pol Espargarò su Ktm. Terzo Aleix Espargarò su Aprilia. Poi Oliveira e Abraham. Fuori Bagnaia e Iannone.

Away we go! 🚦



Who will earn the chance to fight for pole position! 🤔#ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/TuADpVhRe7 — MotoGP™ 🇦🇷 (@MotoGP) 30 marzo 2019

Qualifiche live dalle 19.05