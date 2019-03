Bologna, 29 marzo 2019 - Andrea Dovizioso, su Ducati, segna il miglior tempo delle due sessioni di prove libere del Gran Premio d'Argentina, in programma domenica sul circuito di Termas de Rio Hondo. Il romagnolo, solo settimo in avvio di giornata, ha chiuso con 1'39"101 nella FP2, facendo meglio di Jack Miller, Ducati Pramac (+0"009). Terzo tempo per Maverick Vinales su Yamaha (+0"164), e quarto per Cal Crutchlow, su LCR Honda Castrol, a +0''165. Quinto il francese Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT (+0''176). Valentino Rossi migliora ed è sesto con la sua Yamaha (+0"260). Settima la Suzuki di Alex Rins. Il campione del mondo in carica, Marc Marquez, è solo ottavo con la sua Honda (+0"316). Nona la Petronas Yamaha di Franco Morbidelli. Undicesimo tempo per Andrea Iannone con la Aprilia. Danilo Petrucci, con la seconda Ducati ufficiale, ha chiuso 13esimo posto. Male Jorge Lorenzo, ventunesimo con la sua Hrc Honda.

🏁 Check out the combined practice times after an incredible FP2!



Who will reach Q2 tomorrow? ⏱️#ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/C9GanrCptG — MotoGP™ 🇦🇷 (@MotoGP) 29 marzo 2019

Ducati have found their feet at Termas de Rio Hondo! 🔴@AndreaDovizioso leads FP2 with one second covering 21 riders! 🔥#ArgentinaGP pic.twitter.com/nSiNFdee3M — MotoGP™ 🇦🇷 (@MotoGP) 29 marzo 2019

PRIMA SESSIONE - Marc Marquez con la Honda è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere. Il campione del mondo è stato l'unico a scendere sotto il muro dell' 1'40'', fermando il cronometro su 1'39''827. I più rapidi dopo di lui sono stati Jack Miller (Ducati, +0.353) e Cal Crutchlow (Honda, +0.388), seguiti dagli italiani Franco Morbidelli (Yamaha, +0.492) e Andrea Iannone (Aprilia, +0.539). Settimo tempo per il vincitore della prima gara stagionale, Andrea Dovizioso (Ducati, +0.768) e decimo per Valentino Rossi (Yamaha, +1.000). La seconda sessione di libere della giornata è in programma alle 19 ora italiana.

MotoGp Argentina 2019, orari tv (diretta Sky e differita Tv8)

🏁 All six manufacturers in the top nine in FP1!



Here are the full results from Friday morning at Termas de Rio Hondo! ⏱️#ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/BhiTe1INLh — MotoGP™ 🇦🇷 (@MotoGP) 29 marzo 2019

Rivivi la diretta

MOTO 2 - Thomas Luthi è stato il più veloce al termine della seconda sessione di prove libere del GP d'Argentina Moto2. Il pilota della Dynavolt Intact Gp Kalex ha fermato il cronometro su 1'43"353, precedendo di 92 millesimi il britannico Sam Lowes (Federal Oil Gresini Moto2 Kalex) e l'australiano Remy Gardner (Onexox Tkkr Sag Team Kalex). Migliore degli italiani Nicolo Bulega (Sky Racing Team Vr46 Kalex), quinto a 0"252, davanti per soli 8 millesimi al compagno di team Luca Marini. Il fratellino di Rossi era stato il più veloce nelle prime libere 1'44"220, di appena 20 millesimi più veloce di Sam Lowes. Poco più staccato è Marcel Schrotter, terzo a 0"131, più indietro gli altri italiani: 12^ Lorenzo Baldassarri, 16^ Enea Bastianini.

MOTO 3 - John Mcphee segna il miglior tempo del venerdì di prove libere della Moto3. Il pilota britannico del Petronas Sprinta Racing ha fermato il cronometro sul 1'49"892. Dietro di lui di 79 millesimi Tony Arbolino (Vne Snipers) e di 169 Niccolò Antonelli (Sic58 Squadra Corse). Quinto tempo per il suo compagno di team Tatsuki Suzuki. Sesto Aron Canet (Sterilgarda Max Racing Team) davanti a Dennis Foggia (Sky Racing Team Vr46) a mezzo secondo. Nella prima sessione in evidenza Jaume Masia della Bester Capital Dubai in 1'51"147. Mezzo secondo più lento Romano Fenati, mentre è un po' più staccato Tony Arbolino. Ottavo crono per Andrea Migno, staccato di 684 millesimi.