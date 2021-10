Roma, 23 ottobre 2021 - Dopo gli anticipi di ieri, Torino-Genoa e Sampdoria-Spezia, altre tre partite in programma oggi per la nona giornata serie A. Ad aprire il sabato calcistico è stata Salernitana-Empoli, all’Arechi è finita 2-4 per i toscani. Poi, alle 18, si affronteranno il Sassuolo di Dionisi e il Venezia di Zanetti.

A chiudere il programma della giornata Bologna-Milan alle 20.45 al Dall’Ara. Occhi puntati sulla trasferta dei rossoneri di Stefano Pioli, reduci dal ko in Champions League contro il Porto: dovranno vincere ad ogni costo per tenere il passo del Napoli capolista.

Ed è grande attesa per il ricco programma di domenica, in cui scenderanno in campo Atalanta-Udinese, Fiorentina-Cagliari, Verona-Lazio, Roma-Napoli e per concludere Inter-Juventus.

Salernitana-Empoli 2-4

Sassuolo-Venezia

Bologna-Milan

