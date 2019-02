Roma, 3 febbraio 2018 - Serie A di nuovo in campo dopo gli anticipi di ieri. Sono 5 le partite in programma oggi (Segui qui i match live e la classifica aggiornata), con il match clou, stasera, tra Roma e Milan all'Olimpico. Ha aperto le danze di questa domenica di campionato Spal-Torino, nell'antipasto delle 12.30. Al Mazza finisce 0-0: partita fallosa (7 ammoniti, espulso N'Koulou tra i granata) e avara di emozioni.

Spal-Torino 0-0, rivivi la diretta

Tabellino

Spal: Viviano; Cionek (31' st Floccari), Felipe, Bonifazi; Lazzari, Kurtic, Valoti (34' st Murgia), Missiroli, Fares; Antenucci, Paloschi. A disp. Gomis, Poluzzi, Simic, Regini, Valdifiori, Vicari, Dickmann, Schiattarella, Costa, Spina. All. Semplici.

Torino: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Lukic (41' st Berenguer), Rincon, Ansaldi (8' st Meite), Aina; Zaza (27' st Baselli), Belotti. A disp. Ichazo, Rosati, Falque, Damascan, Djidji, Bremer, Millico, Ferigra. All. Mazzarri.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Note: espulso Nkoulou (T) al 20' st; ammoniti Ansaldi, Belotti, Zaza (T), Missiroli, Cionek, Felipe, Fares, Kurtic (S).

Genoa-Sassuolo, segui la diretta dalle 15

Formazioni ufficiali

Genoa (4-4-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lazovic, Radovanovic, Lerager, Bessa; Kouamè, Sanabria.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Babacar, Djuricic.

Udinese-Fiorentina, segui la diretta dalle 15

Formazioni ufficiali

Udinese (3-5-1-1): Musso, De Maio, Nuytinck, Troost-Ekong, Larsen, Fofana, Behrami, Mandragora, D’Alessandro, De Paul, Pussetto. All.: Nicola.

Fiorentina (4-3-3): Lafont, Laurini, Milenkovic, Pezzella, Biraghi, Gerson, Veretout, Edimilson, Chiesa, Mirallas, Muriel. All.: Pioli.

Inter-Bologna, segui la diretta dalle ore 18

Probabili formazioni

Inter (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Vecino, Brozovic, Joao Mario; Candreva, Icardi, Perisic. Allenatore: Spalletti.

Bologna (4-3-3) Skorupski; Calabresi, Danilo, Lyanko, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Orsolini, Santander, Palacio. Allenatore: Mihajlovic.

Arbitro: Pasqua di Tivoli.

Roma-Milan, segui la diretta dalle ore 20.30

Probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Pellegrini; Florenzi, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Di Francesco.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie', Bakayoko, Paqueta'; Suso, Piatek, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso.

Arbitro: Maresca di Napoli.



LE PARTITE - Alle 15 scendono in campo Genoa-Sassuolo e Udinese-Fiorentina. Una partita dal significato particolare, quest'ultima, a poco meno di un anno dalla morte di Davide Astori, capitano viola spentosi il 4 marzo dello scorso anno proprio la mattina del match della Dacia Arena. Dopo la goleada in Coppa Italia con la Roma, per gli uomini di Pioli una motivazione ulteriore a far bene entrare con tutti e due i piedi nella zona Europa League. Non potranno fare sconti i friulani, in acque non turbolente, ma nemmeno tranquille, con 4 punti di vantaggio sulla terzultima.

Alle 18 c'è Inter-Bologna, con l'esordio sulla panchina rossoblù di Sinisa Mihajlovic, tornato sotto le Due Torri dopo la breve parentesi del 2008/2009 a seguito dell'esonero di Pippo Inzaghi. C'è tensione in casa nerazzurra, con Spalletti tagliato fuori (con piano 'B' Europa League) da tutti gli obiettivi stagionali.

Roma e Milan, in campo alle 20.30, arrivano al big match dell'Olimpico con stati d'animo opposti. I rossoneri sono reduci dal difficilissimo passaggio del turno in Coppa Italia col Napoli e si godono un Piatek subito entrato negli ingranaggi di Gattuso a suon di gol. Di Francesco, dopo la storica figuraccia di Firenze, ha fatto mea culpa, parlando di Roma "agonizzante" chiamata a dare segni di vita. Chiudono la 22esima giornata, domani, Frosinone-Lazio alle 19 e Cagliari-Atalanta alle 21.

IERI - Negli anticipi di ieri, netta vittoria del Napoli sulla Sampdoria per 3-0. Nuovo mezzo passo falso della Juve che viene bloccata in casa dal Parma sul 3-3. Pesano, ancora una volta, le assenza di Chiellini e Bonucci in difesa. Pari e gol anche nella sfida salvezza tra Empoli e Chievo. Finisce 2-2, con Caputo che annulla il doppio vantaggio dei gialloblù.