Roma, 2 febbraio 2018 - E' subito Serie A dopo i quarti di Coppa Italia. Neanche il tempo di rifiatare che il campionato mette sul piatto tre anticipi della 22esima giornata (Segui qui le partite di oggi live). Ad aprire il sabato le sfide di sabato è stata Empoli-Chievo. Lo scontro-salvezza si è concluso 2-2, con gli ospiti passati in vataggio prima con Giaccherini e poi con Stepinski. A riequilibrare le sorti del match ci ha però pensato Caputo, riaprendo la gara al 47' del primo tempo e andando a segno a inizio della ripresa.

Alle 18 il Napoli di Carlo Ancelotti non fa sconti alla Samp, del bomber campano Quagliarella, e stende i blucerchiati con un netto 3 a 0. In rete Milik e Insigne nel primo tempo. Poi nel finale Verdi su rigore. Gli azzurri salgono a quota 51. Intervistato a fine partita il tecnico dei partenopei ha annunciato che nei prossimi giorni il calciatore slovacco Marek Masik potrebbe trovare un accordo con un club cinese.

La capolista Juventus chiude il sabato di Seria A passando in vantaggio e facendosi rimontare dal Parma. All'Allianz Stadium finisce 3-3. E' Cristiano Ronaldo ad aprire i giochi con un gol al 36' del primo tempo. Nella ripresa Rugani firma il raddoppio al 17', ma passano solo due minuti e Barillà riporta gli emiliani in partita. Ancora CR7 al 21' trova il 3-1, e sembra finita. Ma i ducali tornano sotto e pareggiano i conti con la doppietta di Gervinho al 29' e 48'. JUve a 60 punti, +9 sul Napoli, mentre Parma è a 29.

Domani sono in programma altre 5 partite: Spal-Torino (ore 12.30), Genoa-Sassuolo e Udinese Fiorentina alle 15, Inter-Bologna alle 18 e il big match Roma-Milan alle 20.30. La 22esima giornata si chiude con i due posticipi del lunedì: Frosinone-Lazio alle 19 e Cagliari-Atalanta alle 21.

Empoli-Chievo 2-2,rivivi la diretta

Tabellino

Empoli (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Rasmussen; Di Lorenzo, Krunic (37'st. Mchedlidze), Bennacer, Traore, Pasqual; Farias (13' st. Oberlin), Caputo. In panchina: Perucchini, Brighi, Pajac, Antonelli, Acquah, Maietta, Diks, Dell'Orco, Nikolaou, Ucan Allenatore: Iachini

Chievo Verona (3-4-1-2): Sorrentino; Bani, Rossettini, Barba; Kiyine (13' st. Diousse), Hetemaj, Rigoni, Jaroszynski (38' st. Frey); Giaccherini; Pellissier (29 'pt Djordjevic), Stepinski. In panchina: Semper, Schelotto, Tanasijevic, Piazon, Pucciarelli, Cesar, Burruchaga, Vignato, Meggiorini Allenatore: Di Carlo

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Reti: 31' pt. Giaccherini, 46' pt. Stepinski, 47' pt e 8' st Caputo.

Note - Ammoniti: Jaroszynski e Barba. Angoli: 10-6 per l'Empoli. Recupero: 1'; 3 '

Napoli-Sampdoria 3-0, rivivi la diretta

Tabellino

Napoli: Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik (73' Diawara), Zielinski; Insigne (83' Verdi), Milik (85' Ounas). All. Ancelotti. A disp. Ospina, Karnezis, Ghoulam, Luperto, Malcuit, Albiol, Mertens. All. Ancelotti.

Sampdoria: Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Jankto, Ekdal (73' Vieira), Linetty; Ramirez (54' Saponara); Defrel (60' Gabbiadini), Quagliarella. A disp. Rafael, Belec, Tavares, Ferrari, Tonelli, Trimboli, Yayi Mpie. All. Giampaolo.

Arbitro: Pairetto

Reti: 25' Milik (N), 26' Insigne (N), 88' rig. Verdi (N).

Juventus-Parma 3-3, rivivi la diretta

Tabellino

Juventus (4-3-3): Perin; Cancelo, Rugani, Caceres, Spinazzola; Khedira (34' st Bentancur), Pjanic, Matuidi; Douglas Costa (1' st Bernardeschi, 42' st Emre Can), Mandzukic, Ronaldo. In panchina: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Alex Sandro, Dybala, Kean. Allenatore: Allegri.

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka (41' st Sprocati), Scozzarella (31' Stulac), Barillà; Biabiany (12' st Siligardi), Inglese, Gervinho. In panchina: Frattali, Bagheria, Dimarco, Ceravolo, Machin, Gobbi, Gazzola, Dezi, Davordzie. Allenatore: D'Aversa.

Arbitro: Giacomelli di Trieste