Sampdoria-Cremonese 2-3: Sernicola nel recupero spedisce i blucerchiati all’ultimo posto

Genova, 8 aprile 2023 - La Cremonese ha sbancato Marassi, in un match folle. I grigiorossi si sono imposti sulla Sampdoria in questo sabato pasquale di Serie A, in una sfida valida per la 29^ giornata di campionato. I blucerchiati si erano portati due volte in vantaggio, prima con Leris al 15' e poi con Lammers al 66', salvo essere riacciuffati entrambe le volte dai gol di Ghiglione al 35' e Lochoshvili al minuto 85. A decidere il match, infine, ci ha pensato Sernicola, che al quinto minuto di recupero del secondo tempo ha fissato il risultato finale sul 2-3 per i grigiorossi. La squadra di Ballardini torna a casa con tre punti, probabilmente inutili in ottica salvezza, ma che affossano la Samp di Stankovic. I liguri sono infatti ora ultimi in classifica a 15 punti, scavalcati proprio dai grigiorossi che salgono a quota 16. La quota salvezza è molto lontana, con lo Spezia quartultimo che ha 26 punti in classifica.

Le formazioni iniziali

Dejan Stankovic opta per il 4-3-2-1 per la sua Sampdoria. In porta c'è Ravaglia, aiutato dalla linea difensiva composta da Zanoli, Nuytinck, Amione e Augello. A metà campo ci sono Leris, Rincon e Winks, mentre sulla trequarti agiscono Cuisance e Djuricic. La prima punta è Manolo Gabbiadini. Dall'altra parte, Davide Ballardini schiera la Cremonese con il 3-4-1-2. Carnesecchi difende i pali, sostenuto dal trio Bianchetti, Ferrari e Lochoshvili. A centrocampo Quagliata e Ghiglione occupano le fasce, in mezzo ci sono Meité e Castagnetti. Buonaiuto si muove tra le linee, a supporto di Dessers e Tsadjout.

Primo tempo

La prima conclusione della partita è di Leris, che al minuto 6 calcia da lontano e costringe Carnesecchi ad effettuare una parata in due tempi. Dall'altra parte Buonaiuto dialoga con Quagliata e cerca il primo palo, fermato senza patemi da Ravaglia che riesce a bloccare la sfera. Al 12' Castagnetti mette un pallone interessante nell'area della Samp, la corrente Ghiglione riesce ad arrivare per primo e, quasi di spalla, impatta largo rispetto allo specchio della porta. La partita si sblocca al quarto d'ora: Augello corre sulla fascia sinistra, effettua un ottimo traversone e pesca l'incornata precisa di Leris, che batte il portiere per l'1-0. I blucerchiati continuano a mantenere il controllo del gioco e Leris cerca la doppietta personale al 18', senza troppa fortuna. Al minuto 26 i padroni di casa vanno davvero a un passo dal raddoppio: Zanoli scatta sulla fascia, si accentra dribblando un paio di avversari e Carnesecchi gli dice di no; occasione sciupata, considerata anche la presenza al centro di Cuisance, che era completamente isolato. La Cremonese cerca finalmente di scuotersi alla mezz'ora e, incredibilmente, trova il pareggio al 34': Tsadjout semina il panico nella difesa doriana, appoggia per Quagliata che, a sua volta, mette al centro per Ghiglione. L'esterno colpisce verso la porta e batte Ravaglia per la rete che vale un 1-1 insperato per i grigiorossi, finora estremamente passivi e in difficoltà. La prima frazione scorre via verso l'intervallo in una fase di maggiore equilibrio, dove solamente Djuricic tenta un lampo al 42', disinnescato dal portiere. Le squadre vanno al riposo sul punteggio di parità.

Secondo tempo

In avvio di ripresa Dessers cerca di accendere la luce e quasi ci riesce al 50', quando evita Zanoli e prova un destro a giro che, per sua sfortuna, non gira a sufficienza. La Sampdoria lavora di rimessa e al 52' Meité salva tutto all'ultimo, mentre Augello era impegnato a caricare il tiro al termine di una veloce manovra di contropiede guidata da Lammers e Gabbiadini. Poco dopo Carnesecchi non può affidarsi alla difesa dei compagni su un uno contro uno propiziato da Gabbiadini, che manda in porta Djuricic; il trequartista blucerchiato prova a battere il portiere ospite, che è bravissimo a negargli la gioia del gol. Il match è vivo e le squadre lasciano spazi per le avanzate avversarie. Al 61' Zanoli cavalca palla al piede fin dalla propria area di rigore, arriva al limite di quella doriana e conclude però sul fondo. La Samp trova il gol del nuovo vantaggio al minuto 65. Augello, tra i migliori quest'oggi, mette un altro cross che viene raccolto da Lammers, che appena entrato in campo incorna in rete il 2-1. I padroni di casa provano a spingere per chiudere la partita, mentre Ballardini non ha più niente da perdere e cerca il tutto per tutto con le varie sostituzioni. La Cremonese, che non si arrende proprio mai, pareggia ancora all'83': Dessers entra in area, va sul fondo sulla destra e cerca qualcuno al centro dell'area; il pallone, molto forte, sbatte sul petto di Lochoshvili che in qualche modo firma il gol del 2-2. Tutto da rifare per la Samp, mentre ora i grigiorossi sperano di poter espugnare Marassi. Carnesecchi torna ad essere impegnato su un tentativo di Lammers dalla distanza, bloccato bene dall'estremo difensore ospite. La Cremonese trova un gol eccezionale di Sernicola al 95'. Afena Gyan entra in area, calcia e colpisce il palo; il pallone resta in gioco e finisce sui piedi di Sernicola, che dai sedici metri di sinistro la mette dritta all'incrocio dei pali, per la rete del 2-3 finale.

Il tabellino

Sampdoria (4-3-2-1): Ravaglia; Zanoli (76' Oikonomou), Nuytinck, Amione, Augello (89' Jesé); Leris, Rincon, Winks; Cuisance (46' Lammers), Djuricic (89' Murru); Gabbiadini. Allenatore: Stankovic.

Cremonese (3-4-1-2): Carnesecchi; Bianchetti, Ferrari (68' Sernicola), Lochoshvili; Quagliata (73' Pickel), Meite, Castagnetti, Ghiglione (68' Valeri); Buonaiuto; Dessers, Tsadjout (68' Ciofani, 81' Afena Gyan). Allenatore: Ballardini.

Arbitro: Doveri di Roma.

Marcatori: 15' Leris, 35' Ghiglione, 66' Lammers, 85' Lochoshvili, 90+5' Sernicola.

Note - Ammoniti: Bianchetti, Stankovic, Leris, Sernicola, Afena Gyan, Oikonomou.

