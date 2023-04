Lazio-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vederla

Roma, 7 aprile 2023 - All'Olimpico di Roma va in scena il big match della 29esima giornata di Serie A, nonché l'ultimo appuntamento di questo turno di campionato, fra Lazio e Juventus. I biancocelesti vengono da due successi consecutivi e nelle ultime sei partite hanno festeggiato i tre punti in cinque occasioni, senza subire mai gol. Un cammino che ha permesso a Milinkovic-Savic e compagni di raggiungere il secondo posto in graduatoria. La Vecchia Signora invece è reduce da tre affermazioni di fila (ultima sconfitta proprio nella Capitale, il 5 marzo) e nei precedenti stagionali ha sempre battuto la formazione di Maurizio Sarri, grande ex della partita. All'andata è finita 3-0, con Moise Kean a rendersi decisivo con una doppietta, mentre in Coppa Italia i piemontesi si sono imposti per 1-0. Contro la Lazio, Madama non potrà contare su Massimiliano Allegri, influenzato: a guidare la squadra dalla panchina toccherà al suo posto al vice Marco Landucci.

I precedenti

Quella di domani, sabato 8 aprile, sarà la sfida numero 158 in Serie A fra Lazio e Juventus. Il bilancio è di 85 vittorie dei bianconeri, 38 pareggi e 34 successi biancocelesti, con 282 gol messi a segno da Madama e 171 dai capitolini. Nel massimo torneo, non c'è nessun'altra società che abbia sconfitto più volte la Lazio e che le abbia rifilato un numero di reti superiore rispetto alla Vecchia Signora. Negli ultimi sei confronti, i romani hanno strappato appena due punti e in questo parziale per ben cinque volte ha subito almeno due gol. L’ultimo successo laziale in campionato contro la Juventus risale al 3-1 del 7 dicembre 2019 (Luiz Felipe, Milinkovic-Savic, Caicedo e Ronaldo i marcatori, sulla panchina dei torinesi c’era Sarri). Il punteggio più frequente tra questi due club in Serie A è l'1-1, finale di 18 match, il più recente dei quali l'8 novembre 2020, con sigilli di Ronaldo e Caicedo. Per quanto concerne i precedenti all'Olimpico, i bianconeri hanno segnato 107 gol in trasferta contro la Lazio in campionato, più che contro ogni altra squadra. Dopo una serie di cinque vittorie consecutive della Juventus sul terreno di gioco capitolino, il bilancio tra le squadre è rimasto in equilibrio nelle ultime tre sfide: un successo per parte e un pareggio. I biancocelesti hanno vinto solo in una delle ultime 17 gare casalinghe di Serie A contro la Juventus (3-1 il 7 dicembre 2019): quattro pareggi e 12 sconfitte in questo parziale. In nove delle ultime 13 partite all’Olimpico contro i bianconeri in campionato, i romani hanno anche mancato l’appuntamento con il gol.

Le parole di Allegri

Niente conferenza stampa alla vigilia per Sarri, mentre Allegri - pur dovendo fare i conti con l'influenza - ha regolarmente parlato. "La Lazio sta facendo un ottimo campionato, noi abbiamo fatto 59 punti, loro 54, quindi è uno scontro diretto per il secondo posto. Sarri è tornato a contraddistinguersi per una grande difesa e la Lazio ha la miglior difesa del campionato e viene da sei clean sheet. Per noi domani sarà una gara difficile. Mi aspetto una partita equilibrata, contro una squadra che è davvero molto solida e difficile da attaccare. Tra l'altro mancano dieci partite alla fine del campionato, quindi i punti sono sempre più pesanti. Immobile? È stato il capocannoniere del campionato, è un giocatore con grandi qualità, ovviamente con lui cambia il modo di attaccare". Riguardo all'undici da schierare all'Olimpico, Allegri non si è voluto sbilanciare. "Non ho ancora deciso la formazione, deciderò dopo l'allenamento. Penso ci saranno dei cambiamenti in difesa, dove i ragazzi hanno giocato tanto. Alex Sandro sta meglio, potrebbe essere della partita. Anche Chiesa sta migliorando, vedremo poi come abbiamo recuperato dopo l'Inter. Sicuramente - ha continuato il tecnico bianconero - non saranno della partita Iling-Junior e Barrenechea, che ieri hanno giocato e vinto una partita importantissima per la Juventus Next Gen. E giocare e vincere partite così importanti senz'altro gli fa bene. La seconda squadra è importante, in Italia spero colgano questo segnale. La differenza con l'estero si vede". E su quanto accaduto nel finale della gara di Coppa Italia, Allegri ha sottolineato: "Quello che è successo l'altra sera in campo non è un bello spettacolo e non deve più succedere, ma devo dire che in particolare allenatori e dirigenti dovremmo dare il buon esempio. Per quanto riguarda il resto, sono orgoglioso che la Juventus abbia già individuato i responsabili dei gesti razzisti e che continui a combattere le discriminazioni in tutte le loro forme. Decisioni del giudice sportivo? Non dobbiamo essere noi a commentare. Noi dobbiamo solo pensare a giocare e niente deve distrarci".

Le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri.

L'arbitro

Sarà l'arbitro Marco Di Bello a dirigere la partita, coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Bercigli, dal quarto uomo Giua e al Var da Irrati e Zufferli. Sono 18 gli incroci totali tra Di Bello e la Lazio, in occasione dei quali i biancocelesti hanno raccolto nove vittorie, sette sconfitte e due pareggi. Nelle ultime sei partite dirette dall'arbitro della sezione di Brindisi, tra il 2020 e il 2023, sono arrivati cinque ko consecutivi (Sassuolo, Milan, Napoli, Juve e ancora Napoli) e un solo successo per 4-0 contro il Milan lo scorso gennaio, ultimo precedente tra Di Bello e la Lazio. Sono invece 15 le sfide dirette dal fischietto della sezione di Brindisi con la Vecchia Signora in campo: lo score è di 11 vittorie, tre pareggi e una sconfitta.

Orario e dove vederla

Lazio-Juventus è in programma domani, sabato 8 aprile, con calcio d'avvio fissato alle 20.45. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Dazn, la cui app è scaricabile sulle moderne smart tv, sulle console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che su smartphone e tablet.

Leggi anche: Leao-Milan, svolta per il rinnovo