Scontri ultras prima di Sampdoria-Cremonese: identificate 38 persone, ci sono 3 feriti

Genova, 8 aprile 2023 - Scontri fra ultras prima della partita di Serie A Sampdoria-Cremonese: fermati 38 tifosi della Cremonese, 3 i feriti.

Una violenta rissa è scoppiata prima della gara di oggi Genova: gruppi di opposte fazioni si sono affrontati all'esterno di un bar, dove, secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia e dalla Digos, si trovavano alcune decine di supporters della Cremonese. Avvertiti dell'arrivo degli ultras blucerchiati, i tifosi lombardi sono usciti in strada. Da quanto si capisce anche dai video che stanno circolando sui social, le due parti si sono scontrate in strada, a ridosso di macchine e motorini. Sono volati colpi di cinghia, gli ultras si sono colpiti anche con alcune spranghe e hanno usato anche torce e fumogeni che avevano con loro. Sono volate bottiglie di birra e alcuni tavolini del bar da cui i tifosi organizzati della Cremonese erano usciti per andare incontro a quelli della Samp.

Una volta conclusi gli scontri, la polizia ha provveduto a identificare 38 persone appartenenti alla tifoseria ospite, oggi presente a Genova per una delicatissima sfida per la salvezza. Gli inquirenti non escludono che la rissa sia stata decisa a tavolino.