Roma, 19 dicembre 2020 - Penultimo impegno della Serie A 2020. Si gioca la 13ª giornata: oggi in campo per tre partite. Dopo il turno infrasettimanale che ha visto l'Inter accorciare le distanze dalla capolista Milan, il programma prevede il via alle 15 contro la sfida fra Fiorentina ed Hellas Verona. Per la squadra di Prandelli impegno delicatissimo, come la classifica che vede i viola al quartultimo posto. Alle 18 scende in campo la Sampdoria di Ranieri, impegnata a Marassi contro il Crotone.

Infine l'impegno più importante del sabato: alle 20.45 c'è Parma-Juventus. La squadra di Pirlo viene dal pareggio contro l'Atalanta ed ha bisogno dei tre punti per rimanere agganciata al treno scudetto.

Domenica le altre sette partite del turno, fra cui spiccano Sassuolo-Milan, Atalanta-Roma e Lazio-Napoli.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. Allenatore: Prandelli.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Gunter, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Zaccagni, Lazovic; Salcedo. Allenatore: Juric.

Arbitro: Fourneau di Roma.

In tv: Sky Sport.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Ferrari, Colley, Yoshida, Augello; Jankto, Ekdal, Thorsby; Verre; Quagliarella, La Gumina. Allenatore: Ranieri.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pedro Pereira, Vulic, Petriccione, Molina, Reca; Messias, Simy. Allenatore: Stroppa.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

In tv: Sky Sport.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Osorio, Alves, Gagliolo; Kucka, Brugman, Hernani; Karamoh, Cornelius, Gervinho. Allenatore: Liverani.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Ramsey; Morata, Ronaldo. Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Calvarese di Teramo.

In tv: Dazn.

