Milan, Ibrahimovic fermo per altri dieci giorni

Milano, 12 aprile 2022 – Reduce dal secondo pareggio consecutivo e alle prese con una crisi in zona gol, il Milan deve fare i conti con un’altra pesante tegola: Zlatan Ibrahimovic dovrà restare ai box per almeno altri dieci giorni. L’attaccante svedese ha saltato la trasferta di Torino per un sovraccarico al ginocchio sinistro e gli ultimi accertamenti a cui si è sottoposto hanno rivelato la necessità di un ulteriore periodo di terapie che costringeranno Ibra a saltare la gara prepasquale contro il Genoa, il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter e probabilmente anche la successiva gara di campionato contro la Lazio.

Rebic, Castillejo e Bennacer verso il rientro

Ci sono però anche buone notizie per i rossoneri: Rebic, Castillejo e Bennacer – che avevano saltato la gara contro il Toro di pochi giorni fa – stanno smaltendo i loro problemi e già nei prossimi giorni dovrebbero riprendere a lavorare tutti a pieno ritmo per tornare poi a disposizione di Pioli per la sfida di venerdì contro il Grifone. I sorrisi in casa Milan non sono però finiti perché da ieri è tornato a svolgere un lavoro personalizzato a Milanello anche Simon Kjaer, fermo da novembre per la rottura del crociato. Il centrale danese oggi, in un’intervista pubblicata sul sito della FIGC, ha ribadito il suo amore per i colori rossoneri: “Lo dico con il cuore che sono felicissimo di essere al Milan. Già tanti anni fa dissi al mio agente che avrei voluto vestire la maglia rossonera e il sogno si è avverato. Mi piacerebbe anche vincere lo scudetto qui”.

