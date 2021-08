Bologna, 12 agosto 2021 - L'Inter ha chiuso per l'erede di Achraf Hakimi. Sarà Denzel Dumfries a sfrecciare sulla corsia destra della squadra di Simone Inzaghi: Marotta ha concluso l'affare con il Psv sulla base di 15 milioni di euro bonus compresi. Un colpo importante a cui i meneghini lavoravano da diverse settimane. Continua a piacere Martial, ma il Manchester United continua a fare muro.

Tutte le trattative

La Lazio pensa ad un nuovo prestito per Andres Pereira, che è tornato allo United dopo la stagione a Roma. Sarri ha necessità di alternative in attacco e le altre opzioni sul taccuino di Tare sono Orsolini, Ribery e Callejon. La Fiorentina ha sondato Carles de Pena della Dinamo Kiev, attaccante uruguaiano che è al momento la prima scelta dei viola. La Roma potrebbe piazzare Carles Perez che piace al Newcastle, ma non partirà per meno di 10 milioni di euro. Il Torino ha offerto 8 milioni di euro per Messias del Crotone, il quale vorrebbe tornare in Serie A.



