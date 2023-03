Eurolega, oggi in campo Virtus e Olimpia Milano: orari e dove vederle in TV

Brandon Davies in azione (Ansa)

Bologna, 28 marzo 2023 – Mandato in archivio il 23° turno del campionato di Serie A di basket, che ha visto la Virtus Segafredo Bologna prima della classe allungare a +4 sull’Olimpia Milano, comincerà questa sera l’ultima settimana con doppio turno della stagione regolare di Eurolega: la prima squadra italiana a scendere in campo sarà proprio la Virtus Segafredo Bologna, che alle 18 (match in diretta su Sky Sport, Eleven Sports e DAZN) andrà a far visita al Maccabi Tel Aviv. I bianconeri sono reduci dalle sconfitte con Monaco e Real Madrid e puntano a rialzare la testa, ben sapendo che le possibilità di raggiungere un posto ai playoff sono decisamente remote. Per piegare il Maccabi – attualmente sesto e reduce da quattro successi europei consecutivi – sarà necessaria da parte della Virtus una prova di estremo spessore (Bologna all’andata vinse 78-73 ma si presenterà questa sera all’appuntamento ancora priva di giocatori del calibro di Teodosic, Pajola e Cordinier): “Ultimamente il Maccabi sta giocando molto bene – ha spiegato il coach dei bianconeri, Sergio Scariolo –. Stanno cercando di mettere al sicuro la loro partecipazione ai playoff. Hanno un grande reparto esterni, con Baldwin e Brown che giocano da top players e con Dibartolomeo e Hilliard che danno un ottimo contributo in uscita dalla panchina. Colson è una delle migliori ali piccole del torneo e Nebo è fisicamente dominante. Inoltre, dovremo cercare di essere preparati a giocare con un’atmosfera che io conosco molto bene, ma che alcuni dei miei giocatori ancora non conoscono alla perfezione. Dovremo cercare di giocare la miglior gara possibile, con il desiderio di competere contro uno dei team più atletici dell’Eurolega”.

Milano nella tana dell’Efes

Altrettanto probante l’impegno che alle 19.30 ora italiana (match in diretta su Sky Sport, Eleven Sports e DAZN) dovrà affrontare l’EA7 Armani Milano, la quale andrà nella tana dell’Efes Istanbul vincitore delle ultime due edizioni della coppa ma reduce, come l’Olimpia, da una stagione costellata di difficoltà. L’Olimpia arriva all’appuntamento con uno score di otto vittorie nelle ultime nove gare di Eurolega ed è ben conscia, al pari dell’Efes, di avere a disposizione una delle ultime opportunità per cogliere punti utili per continuare a sperare di entrare nelle magnifiche otto che giocheranno la post-season. Stellare il roster allenato da coach Ergin Ataman, che quest’anno, a un pacchetto esterni che già poteva contare su Micic e Larkin, ha aggiunto il fuoriclasse Will Clyburn. All’andata, il 22 novembre scorso, a vincere furono i turchi, che si imposero con un perentorio 80-51 ma adesso a stare meglio è l’Olimpia che crede ha fortissime motivazioni, come fatto capire da coach Ettore Messina: “L’Efes ha vinto gli ultimi due titoli. Hanno esperienza, profondità di roster, talento e adesso anche la assoluta necessità di portare a casa un successo in tutte le gare che giocheranno davanti al loro pubblico. Affrontare un team così forte, motivato ed esperto è una delle cose più difficili, a maggior ragione dopo aver giocato due gare di coppa anche la settimana scorsa. Nonostante questo, però, vogliamo fortemente giocare un altro match di qualità e personalità, cercando di recuperare tutte le energie fisiche e mentali possibili”.