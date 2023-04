Basket, Serie A: Napoli sbanca Bologna. Venezia piega Tortona, Reggio corsara a Masnago

Bologna, 8 aprile 2023 – Non è stato di certo avaro di sorprese il turno pasquale della Serie A di basket: la più roboante è stata senza dubbio la seconda sconfitta consecutiva della Virtus Segafredo Bologna prima della classe. La formazione bianconera, reduce dal ko patito in Eurolega sul campo del Valencia, ha infatti perso 81-89 in casa contro la GeVi Napoli, la quale porta così a casa due punti di grande peso specifico nella corsa salvezza. Trascinata dalle prove maiuscole di Jordan Howard (24 punti con 5/7 da due e 4/7 da tre) e da Jacorey Williams (20 punti e 9 rimbalzi), la formazione partenopea ha dominato la contesa sul piano dell’energia e dell’intensità, chiudendo la gara con ottime percentuali al tiro (48% da tre e 61% da due) e mettendo definitivamente il turbo in un terzo quarto in cui ha mandato a bersaglio un parziale di 28-15 che ha smorzato le velleità della Virtus, apparsa oggi incapace di reagire di fronte alla brillantezza degli azzurri e finita anche a -24 prima di abbozzare una rimonta alimentata soprattutto dai canestri di Marco Belinelli (migliore dei suoi con 23 punti). Fa rumore anche la caduta della Bertram Tortona, sconfitta 89-80 sul campo dell’Umana Reyer Venezia di Jayson Granger (23 punti) e Mitchell Watt (13 punti e 9 rimbalzi), la quale ha colto il quarto sigillo di fila in Serie A: I lagunari hanno accelerato dopo la pausa di metà gara, quando una difesa incisiva e i canestri di Granger e Spissu hanno fatto lievitare il vantaggio interno fino al +10, diventato +7 a 10’ dalla fine. Tortona, sorretta dal solito Semaj Christon (23 punti) e da Leon Radosevic (16 punti), ha provato a riaprire i giochi, ma alla fine i canestri di Michael Bramos hanno fatto la differenza.

Gli altri risultati

Venezia si approccia così nel modo migliore ai playoff di Eurocup, al pari della Germani Brescia che ha conquistato il terzo sigillo consecutivo sconfiggendo 88-79 la matricola Tezenis Verona: quattro i giocatori finiti in doppia cifra nelle file dei biancoblu (16 punti a testa per Amedeo Della Valle e CJ Massimburg) che hanno allungato dopo l’intervallo con un break di 24-17 e non si sono più voltati indietro portandosi a due punti dall’ottavo posto, in attesa ovviamente della sfida in programma domani tra Pesaro e Milano. A mezzogiorno è invece arrivata la vittoria della Dinamo Sassari che ha mandato al tappeto la Nutribullet Treviso 91-68 grazie a una grande prestazione corale: sono stati infatti ben sette i giocatori della compagine sarda a finire in doppia cifra (top scorer Ousmane Diop con 17 punti, seguito da Chris Dowe con 14 punti conditi con 8 assist e 6 rimbalzi). A indirizzare le sorti della gara è stato il tramortente parziale di 29-13 piazzato nei 10’ iniziali dalla Dinamo, la quale ha scavato un solco che i trevigiani non hanno più saputo colmare. Pasqua dolce anche per la Dolomiti Energia Trentino, che ha sconfitto la Pallacanestro Trieste con un perentorio 95-68 sul quale ci sono le firme di Matteo Spagnolo (19 punti) e Diego Flaccadori (13 punti). Infine, la Unahotels Reggio Emilia ha reso ancor più frizzante la corsa per la salvezza andando a battere a domicilio 85-81 la Openjobmetis Varese: Mikael Hopkins (17 punti) e compagni hanno subito schiacciato sull’acceleratore, conquistando un margine di 15 punti di vantaggio che hanno poi saputo amministrare nonostante gli sforzi fatti dai lombardi per rimontare.