Per quanto riguarda il mondo del Trentino, una delle curiosità attese a questo Vinitaly è soprattutto per Brezza di Riva Silente, il metodo classico affinato sul fondo del lago di Garda, novità firmata Cantina di Riva. Nasce sulle colline terrazzate del Garda Trentino e matura nelle acque del lago, a 40 metri di profondità, sotto lo sguardo protettivo del Cristo Silente. In questo ambiente straordinario il vino sviluppa una trama e un equilibrio unici.