Giallo di Villa Pamphili. La neonata è stata strangolata, l’ipotesi choc degli investigatori

Roma, 9 giugno 2025 - La neonata trovata morta assieme a una donna, probabilmente la madre, sabato pomeriggio a villa Pamphili a Roma, potrebbe essere stata strangolata. E' l'ipotesi choc a cui stanno lavorando gli inquirenti, coordinati dalla Procura di Roma, alla luce della autopsia effettuata sul corpo della piccola di 6 mesi.

Si attende però ancora l'esito del test del Dna, che deve accertare la vera identità della piccola e della donna, probabilmente madre e figlia, trovate morta a circa 200 metri di distanza l’una dall’altra. Il cadavere della donna, che al momento del ritrovamento era coperta da un sacco si vedono vistosi tatuaggi, di cui uno di un teschio su un surf e un altro floreale .

Stamane anche nuovi sopralluoghi a villa Pamphili a Roma. Si cercano ulteriori elementi utili per far luce sulla vicenda. Oltre all'esame del Dna si attendono anche i risultati degli esami tossicologici che potrebbero dare risposte sulle cause della morte. L'autopsia, eseguita ieri sera, ha confermato l'assenza di segni di violenza sui corpi.

Intanto prosegue anche la raccolta delle testimonianze di varie persone al parco sabato, e si stano controllando le immagini delle telecamere di videosorveglianza ad ampio raggio.