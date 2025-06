Roma, 9 giugno 2025 – Urne chiuse nel secondo e ultimo giorno di votazioni per il referendum 2025. Alle 15 è iniziato lo spoglio delle schede, siamo in attesa dei primi risultati del voto. Ma c’è già una sentenza: l’affluenza complessiva (qui i dati del Ministero dell’Interno in tempo reale) è intorno al 29%. Il dato è parziale ma è evidente che il cosiddetto ‘quorum’, ovvero la soglia richiesta perché il referendum sia considerato valido (il 50% +1 degli aventi diritto) non sarà raggiunto per nessuno dei 5 quesiti in ballo. L’abrogazione delle norme su lavoro e cittadinanza, proposta su iniziativa popolare, non ci sarà. Esulta la maggioranza. “Il governo ne esce rafforzato”, il commento a caldo del segretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari. “Volevano far cadere Meloni, ma gli italiani hanno fatto cadere la sinistra”, si legge sui profili social di Fratelli d’Italia. Intorno alle 16 dovrebbe parlare il leader della Cgil, Maurizio Landini.

Lo scrutinio – che seguiamo qui in diretta – ci dirà quante persone hanno votato ciascuno dei singoli 5 questi referendari (quattro sul lavoro e uno sui requisiti per la cittadinanza), indipendentemente dalla validità del referendum stesso. Ieri e oggi si è votato anche per i ballottaggi delle elezioni amministrative nei comuni con più di 15mila abitanti dove nessuno dei candidati al primo turno aveva raggiunto la maggioranza delle preferenze. Sotto i riflettori i capoluoghi di provincia di Taranto e Matera.

Referendum, dalle 15 i risultati