Ballottaggio Taranto 2025: risultati in diretta. Ecco chi è il nuovo sindaco

Taranto, 9 giugno 2025 – Urne chiuse anche a Taranto, tra i quattro Comuni pugliesi tornati alle urne per eleggere il sindaco, che insieme a Matera è uno dei sue capoluoghi di regione al ballottaggio dell’8-9 giugno 2025. Qui la sfida è tra Piero Bitetti (centrosinistra) e Francesco Tacente (civico, ma sostenuto anche dal centrodestra). A pesare sui risultati finali – che dovrebbero arrivare in serata – c’è il futuro dell’ex Ilva: il nuovo sindaco si ritroverà ad affrontare fin da subito una carta da 90: il percorso politico che porterà alla firma dell’Accordo di programma con il Governo, primo passo del progetto siderurgico green.

Altra incognita sono i 9 punti di vantaggio di Bitetti (37,39% al primo turno) che potrebbero però non bastare di fronte al ricompattamento del centrodestra a favore di Tacente (26,14%) con il recupero dei voti di FdI e Forza Italia che al primo turno avevano sostenuto Luca Lazzaro.

Alla chiusura dei seggi delle 23 di ieri sera, a Taranto aveva votato il 33,74% degli elettori, contro il 42,57% del primo turno e una media nazionale del 37,3% (dato ballottaggi). Alle 15 è iniziato lo scrutinio delle schede: prima quelle del referendum e poi si passa alle amministrative. Il nome del nuovo sindaco è atteso in serata.

Il ballottaggio

Al ballottaggio di Taranto si sfidano Piero Bitetti – sostenuto da otto liste di centrosinistra, tra cui Pd, Alleanza Verdi Sinistra e Dc – e l’avvocato Francesco Tacente, espressione di una coalizione civica sostenuta anche da Lega (senza simbolo, ma con la dicitura Prima Taranto) e Udc, che al primo turno ha raccolto il 26,14%. Mancavano all’appello i due ‘simboli big’: il partito di Giorgia Meloni e gli Azzurri di Tajani.

Al primo turno Bitetti ha ottenuto il 37,39% contro il 26,14% di Tacente. In vista del ballottaggio, il centrodestra (il cui candidato sindaco Luca Lazzaro aveva ottenuto il 19,40%) si è compattato su Tacente, mentre Bitetti ha incassato il sostegno esterno del M5S. I pentastellati, che al primo turno avevano candidato la giornalista Annagrazia Angolano ottenendo il 10,91% delle preferenze, per il ballottaggio hanno dato solo un'indicazione di voto per il candidato di centrosinistra, ma solo sulle grandi questioni: leggi Ilva. Gli altri due candidati esclusi dal ballottaggio sono Cosimo Di Bello (5,19%) e Mario Cito (0,19%).

Lo scrutinio in tempo reale