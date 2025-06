Referendum, seggi aperti fino alle 15. Ieri alle 23 affluenza del 22% degli elettori

Roma, 9 giugno 2025 - Sono riaperti in tutta Italia alle 7 seggi per la seconda giornata di voto sui 5 referendum su lavoro e cittadinanza. Si potrà votare fino alle 15. Fino alla stessa ora si vota anche per i ballottaggi nei 13 Comuni sopra i 15mila abitanti, tra cui Taranto e Matera, e nei 7 Comuni in Sardegna al primo turno, tra cui Nuoro. Ieri alle 23 l’affluenza era del 22% di elettori alle urne, dato decisivo per la stessa validità dei referendum che devono registrare la partecipazione del 50% +1 degli aventi diritto.

Le schede al seggio elettorale per il referendum