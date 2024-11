"Infrastrutture più smart. Una sfida da vincere"

"L’evoluzione del sistema portuale in ottica digitale e smart costituisce un elemento di fondamentale rilevanza economica per il sistema produttivo italiano e si rivela essenziale per il miglioramento del sistema logistico integrato con un impatto importante sul posizionamento competitivo del nostro Paese". Così Romolo Spinazzola, Head Sales Large Private - Sales Sud Tim Enterprise.

La società di telefonia è al fianco delle imprese del mondo portuale e della nautica e partner dell’iniziativa di QN oggi a Napoli. Reti e infrastrutture sono il perno dello sviluppo dei porti italiani e mondiali. Se ne discute nella tavola rotonda ’Infrastrutture e reti: l’importanza dei porti per l’ecosistema economico e industriale’ a cui prende parte anche Romolo Spinazzola.

"Tim Enterprise – spiega Spinazzola – è in grado di supportare l’evoluzione verso gli smart ports, con le sue professionalità e competenze, asset e piattaforme tecnologiche: le reti 5G, il Cloud, l’Internet of Things e l’Intelligenza Artificiale". Laureato in ingegneria elettronica all’Università degli Studi di Salerno, il manager, dopo una breve esperienza post-laurea nel mondo accademico, nel 2000 è entrato a far parte del Gruppo Tim, lavorando nel settore della progettazione ed implementazione di sistemi di telecomunicazione per importanti aziende del mercato internazionale. "Gli smart ports – conclude Spinazzola – consentono di potenziare le filiere logistiche internazionali e sono in grado di sviluppare un’interazione armonica con la città in cui sono collocati, secondo il paradigma della Smart City, migliorando la qualità della governance e con impatti molto positivi a favore della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente".