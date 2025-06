"Evento in linea con i nostri valori"

L’attività di Sistema Ambiente consiste nell’espletamento dei Servizi di Igiene Urbana svolti su tutto il territorio del Comune di Lucca, applicando le norme contenute nel Regolamento Comunale dei Rifiutiì; oltre alla raccolta di rifiuti si occupa inoltre di spazzamento stradale, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. L’azienda impiega attualmente 230 addetti e svolge il servizio con circa 130 mezzi operativi, con un fatturato intorno ai 24 milioni di euro e una raccolta annua che si aggira sulle 54.000 tonnellate di rifiuti. Sistema Ambiente è tra le aziende leader in Toscana nella raccolta differenziata il cui dato, al 31 dicembre 2024, si attesta all’81% permettendo al Comune di Lucca di risultare il comune-capoluogo con la più alta percentuale di raccolta differenziata in Toscana e uno dei più alti in Italia. “In questo senso - spiega Sandra Bianchi - la partecipazione di Sistema Ambiente al Campionato di Giornalismo è certamente convinta e in linea con i principi e i valori che la nostra azienda porta avanti con la sua azione quotidiana, che sono sostanzialmente quelli di tutelare il decoro dei nostri territori, il suo ecosistema e contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, grazie a una corretta raccolta dei rifiuti e un loro smaltimento in sicurezza“. “Tutti concetti - conclude Bianchi - che trovano terreno fertile nella naturale propensione dei giovani e giovanissimi ai quali questa importante iniziativa si rivolge e che ci permette di comunicare i nostri principi legati appunto al decoro urbano e alla salvaguardia dell’ambiente e che affianca e completa quanto Sistema Ambiente propone nelle varie fasi dell’anno“.