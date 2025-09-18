Jimmy Kimmel, chi è il conduttore sospeso per le parole su Kirk

Roma, 18 settembre 2025 – Non è stato proprio un fulmine a ciel sereno lo stop a tempo indeterminato del “Jimmy Kimmel Live”, lo show del comico e conduttore televisivo più famoso di Hollywood, interrotto sulle reti di Abc dopo le sue parole sull’omicidio Kirk (“Abbiamo raggiunto nuovi minimi durante il fine settimana con i Maga che hanno cercato di caratterizzare il ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro”). Lo stop al programma è arrivato dopo che il capo della Commissione federale per le telecomunicazioni, Brendan Carr, ha minacciato di togliere la concessione alla rete se non avesse preso provvedimenti, censurando Kimmel.

Chi è

Nato il 13 novembre 1967 a Brooklyn, New York, e cresciuto nel quartiere di Mill Basin, Jimmy ha due fratelli, è cattolico e da bambino è stato chierichetto. Nelle sue vene scorre anche sangue italiano: la famiglia della madre, Joan Iacono, è originaria di Ischia. Mentre il padre, James John Kimmel, di origini tedesche, tanto che il suo cognome originario era Kümmel, ha lavorato alla American Express ed è stato dirigente IBM.

Quando aveva nove anni la sua famiglia si è trasferita a Las Vegas, in Nevada. Si è diplomato alla Ed W. Clark High School e ha frequentato per un anno la University of Nevada, Las Vegas e per due anni la Arizona State University. Dalla prima, ha ricevuto una laurea honoris-causa nel 2013.

La carriera

Jimmy ha iniziato la sua carriera giovanissimo lavorando in radio (la prima conduzione già ai tempi del liceo) per poi passare alla televisione. Dopo un periodo come autore alla Fox, nel 1997 gli è stato affidato il primo ruolo come comico nel programma 'Win Ben Stein's Money' in onda su Comedy Central. Da quel momento la carriera di Kimmel ha preso il volo, fino ad arrivare, nel 2003, alla conduzione di un late night show, il 'Jimmy Kimmel Live! su Abc.

Molto apprezzato per il suo tono pungente e non sempre politicamente corretto, Kimmel ha condotto molti show-evento, su tutti le notti degli Oscar per 4 volte: nel 2017, 2018 , 2023 e nel 2024. Celebri le sue gaffe sul palco più prestigioso per il cinema mondiale: nel 2017 annunciò il film sbagliato come vincitore e nel 2023 rivolse una domanda imbarazzante all’attivista Malala Yousafzai, presente in sala. Gaffe che gli fu perdonata, tanto da essere richiamato l’anno seguente. Ha anche presentato 5 edizioni degli American Music Award, due degli Emmy Award e quattro degli Academy Award per quattro volte. Kimmel ha anche ricevuto diversi premi Emmy per il suo lavoro nella commedia televisiva e ha lavorato in film di animazione, dando la voce a cani, come in Garfield e Road Trip e ‘Cane della Morte’ nei Griffin.

L’ “avvertimento” di Trump

Kimmel non è mai stato tenero nei confronti di Trump, tanto che quando Stephen Colbert aveva annunciato la chiusura del suo show, il tycoon aveva scherzato: “Si dice che Jimmy Kimmel sarà il prossimo”. E così è stato. Dopo la puntata di lunedì, il network Abc ha deciso la sospensione del programma a tempo indeterminato. La notizia è stata accolta con entusiasmo da Trump, che sui social ha scritto: “Ottima notizia per l'America: il Jimmy Kimmel Show, in difficoltà con gli ascolti, è stato Cancellato. Kimmel ha Zero talento e ascolti persino peggiori di Colbert, se possibile”. Parole che non rispecchiano gli ascolti e il gradimento dei telespettatori: il “Jimmy Kimmel Live” è regolarmente in testa agli ascolti tra i programmi di intrattenimento ed è diventato virale per le sue interviste e i suoi sketch.