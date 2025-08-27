Perché scegliere l'università giusta è molto importante

Avere il mondo in mano è solo un’illusione: quella che avvolge e travolge centinaia di migliaia di maturati. Ovvero quegli studenti e studentesse che, una volta ottenuto l’esame di Maturità, pensano di aver risolto ogni cosa. In parte è davvero così, ma poi – al termine di un’estate intensa e memorabile – altri problemi tornano a bussare alla porta. Il primo, più importante, riguarda le scelte da compiere. Prendere l’università oppure dedicarsi a qualcosa di più tecnico e meno accademico? Dubbi amletici che sorprendono moltissimi, con cui però occorre fare i conti prima che sia troppo tardi. Recenti studi, infatti, dimostrano che fra gli italiani due studenti su quattro si sono pentiti della scelta fatta dopo aver finito le superiori. Il liceo consegna, effettivamente, i ragazzi e le ragazze alla vita adulta. Contesto a cui non si è mai abbastanza pronti. Scegliere bene il proprio futuro è fondamentale, così come ascoltare le proprie ambizioni, magari con qualche buon consiglio. Non è mai troppo tardi per ricominciare, ma partire bene è un vantaggio.