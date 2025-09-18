Genova, bimbo di 7 anni cade dalla finestra a scuola: è grave. E’ il terzo che precipita in 6 giorni in Liguria

Genova, 18 settembre 2025 - Un bambino di 7 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dalla finestra della scuola primaria De Amicis a Genova. E' successo intorno a mezzogiorno nel quartiere genovese di Voltri. Il piccolo ha fatto un volo di circa tre metri. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi con due ambulanze di Croce Verde Praese e Croce Rossa Ponente oltre all'automedica Golf 1 del 118. Il bambino è stato trasportato in elicottero all'ospedale pediatrico Gaslini dove è arrivato in codice rosso. E’ attualmente ricoverato presso la Rianimazione del Gaslini in prognosi riservata.

E’ il terzo bambino precipitato in 6 giorni in Liguria. Ieri un piccolo di due anni è caduto dal terzo piano a San Salvatore di Cogorno, nel Tigullio, e miracolosamente non è in pericolo di vita. Il piccolo è sfuggito al controllo della madre presente in casa ed è riuscito a raggiungere il balcone dal quale è caduto. Le urla della madre hanno fatto scattare l'allarme. I vicini hanno chiamato il 112 che ha inviato sul posto i militi della Croce Rossa di Cogorno e i sanitari del 118 che hanno stabilizzato il bimbo, trasferendolo in codice rosso al Gaslini di Genova dove è ricoverato nel reparto semintensiva in attesa degli approfondimenti diagnostici. Il 12 settembre un altro piccolino di due anni è caduto da un balcone a Imperia riportando fratture e ferite gravissime.