Mercoledì 17 Settembre 2025
Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Cronaca
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Riforma giustiziaSciopero per GazaIsraele GazaJimmy KimmelTuretta
Acquista il giornale
CronacaGenova, bimbo di 7 anni cade dalla finestra a scuola: è grave. E’ il terzo che precipita in 6 giorni in Liguria
18 set 2025
REDAZIONE CRONACA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Genova, bimbo di 7 anni cade dalla finestra a scuola: è grave. E’ il terzo che precipita in 6 giorni in Liguria

Genova, bimbo di 7 anni cade dalla finestra a scuola: è grave. E’ il terzo che precipita in 6 giorni in Liguria

E' successo intorno a mezzogiorno nel quartiere genovese di Voltri. Il piccolo ha fatto un volo di circa tre metri. Altri due piccoli di due anni feriti

Un'ambulanza arriva all’ospedale Gaslini di Genova

Un'ambulanza arriva all’ospedale Gaslini di Genova

Genova, 18 settembre 2025 - Un bambino di 7 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dalla finestra della scuola primaria De Amicis a Genova. E' successo intorno a mezzogiorno nel quartiere genovese di Voltri. Il piccolo ha fatto un volo di circa tre metri. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi con due ambulanze di Croce Verde Praese e Croce Rossa Ponente oltre all'automedica Golf 1 del 118. Il bambino è stato trasportato in elicottero all'ospedale pediatrico Gaslini dove è arrivato in codice rosso. E’ attualmente ricoverato presso la Rianimazione del Gaslini in prognosi riservata. 

E’ il terzo bambino precipitato in 6 giorni in Liguria. Ieri un piccolo di due anni è caduto dal terzo piano a San Salvatore di Cogorno, nel Tigullio, e miracolosamente non è in pericolo di vita. Il piccolo è sfuggito al controllo della madre presente in casa ed è riuscito a raggiungere il balcone dal quale è caduto. Le urla della madre hanno fatto scattare l'allarme. I vicini hanno chiamato il 112 che ha inviato sul posto i militi della Croce Rossa di Cogorno e i sanitari del 118 che hanno stabilizzato il bimbo, trasferendolo in codice rosso al Gaslini di Genova dove è ricoverato nel reparto semintensiva in attesa degli approfondimenti diagnostici. Il 12 settembre un altro piccolino di due anni è caduto da un balcone a Imperia riportando fratture e ferite gravissime. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata