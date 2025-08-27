A Enna e Roma gli atenei più rivoluzionari

Tutte le strade portano a Roma, ma non solo. La Capitale d’Italia fa da apripista nella riforma universitaria: i fondi del PNRR hanno cambiato radicalmente corsi e classi di laurea, ampliando ulteriormente l’offerta a disposizione. Una trasformazione che ha coinvolto anche le realtà di Cagliari, Parma e Pisa. Considerando gli atenei, il più attivo è quello di Enna Kore: 17 proposte innovative sono state accettate e riconosciute dal CUN. Al secondo posto, tra le università più rivoluzionarie, c’è la Telematica San Raffaele di Roma (con 7 nuovi corsi di laurea). Segue la Unical con 6. Cagliari, Parma e Pisa hanno ampliato le triennali con grande attenzione alle discipline medico-sanitarie. Rilevanza, in tal senso, anche ai corsi di Psicologia. Potenziata la magistrale per consentire a studentesse e studenti una specializzazione all’avanguardia. Tutte situazioni che dovrebbero agevolare, in successione, l’inserimento nel mondo del lavoro. Il conto alla rovescia per il mese di ottobre, inizio del nuovo anno accademico, è cominciato.